لاوارث گاڑی نے زویا ناصر کو زندگی کا سبق سکھا دیا
پاکستانی اداکارہ زویا ناصر نے انسٹاگرام اسٹوری پر ایک پرانی اور نظرانداز شدہ گاڑی کی تصویر شیئر کی۔ انہوں نے لکھا کہ یہ منظر دیکھ کر وہ وقت کے گزرنے اور لوگوں کی زندگیوں میں چیزوں کی بدلتی ہوئی قدر کے بارے میں سوچنے لگیں۔
"میں وہاں سے گزر رہی تھی اور یہ دیکھ کر رہ گئی، سوچنے لگی..." انہوں نے لکھا۔
گاڑی کی حالت پر بات کرتے ہوئے زویا نے کہا کہ یہ کسی ایسی چیز جیسی ہے جو کبھی کسی کی آنکھوں کا نور رہی ہو۔ ان کے بقول لاوارث گاڑی میں ایک خاموش دکھ چھپا ہوتا ہے، اور یہ چیزوں کے عارضی ہونے کی بہت خوبصورت مثال ہے۔
اداکارہ نے تصور کیا کہ یہ گاڑی کبھی لوگوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر جاتی ہوگی، اس میں باتیں ہوئی ہوں گی، یادیں بنی ہوں گی اور زندگی کے اہم لمحے گزرے ہوں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ جو چیز کبھی بڑے شوق اور خیال سے خریدی گئی ہو، وہی وقت کے ساتھ بھول کر بےسہارا اور خراب پڑی رہ جاتی ہے۔
"زندگی بھی کیا عجیب چلتی ہے۔ جو چیزیں کبھی ہمارے لیے سب کچھ تھیں، وہی ایک دن ایسی بن جاتی ہیں جن کے پاس سے ہم بغیر دیکھے گزر جاتے ہیں۔"
اپنی بات ختم کرتے ہوئے اداکارہ نے اس گاڑی کو زندگی کے عارضی ہونے اور انسانوں کی وابستگیوں کی کمزوری کی خاموش نشانی قرار دیا۔
زویا ناصر پاکستانی اداکارہ، ماڈل اور میک اپ آرٹسٹ ہیں، جو ہانیہ، دیوانگی، زیبائش اور چپکے چپکے جیسے مقبول سیریلز میں اپنی اداکاری کے لیے جانی جاتی ہیں۔
ویسے سوال اچھا ہے۔ آپ کے گھر کے کسی کونے میں پڑی وہ پرانی چیز آخری بار کب دیکھی تھی؟