ولی نیلسن کا سارا پیسہ پارٹیوں میں اُڑ گیا، رے پرائس نے سنبھال لیا
ولی نیلسن کے پاس موسیقی سے پہلی بار جب واقعی پیسہ آنے لگا، تو انہوں نے وہ سارا پارٹیوں پر اُڑا دیا۔ پھر رے پرائس آئے، اور ان کا کیریئر بچ گیا۔
یہ سب نیلسن نے اپنی آنے والی یادداشت "دی لاسٹ لیف" میں لکھا ہے۔ ان کے مطابق یہ 1960 کی دہائی کی بات ہے، جب وہ تیس کی دہائی میں تھے اور پہلی موٹی کمائی ان کے ہاتھ لگی — مگر پیسہ سنبھالنا انہیں آتا ہی نہ تھا۔ انہوں نے لکھا کہ وہ بےقابو ہو رہے تھے۔ ہر رات پارٹی، اور خرچ ان کا۔ ہوٹلوں میں بڑے کمرے، بینڈ کے لڑکوں کے لیے جتنی شراب چاہیے۔ تین ہفتے بھی نہ گزرے کہ سب پیسہ صاف۔
رے نے لیکچر نہیں دیا، صرف دیکھا
پرائس کی آواز اور گیت لکھنے کے تجربات کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے کنٹری موسیقی کو بدل کر رکھ دیا۔ مگر نیلسن کو نصیحت نہیں کی۔ نیلسن کے بقول رے دیکھ رہے تھے کہ وہ ایک بند گلی کی طرف بھاگے جا رہے ہیں، اور نشے کی حالت میں بھی نیلسن کو رے کی مثبت، فراخ توانائی محسوس ہوتی تھی۔
پھر رے نے انہیں اپنے اگلے البم کے سیشنز میں شامل کر لیا — حالانکہ نیلسن کا بجایا ہوا ایک سُر بھی استعمال نہیں کیا۔ رے جانتے تھے کہ نیلسن کے پاس پیسہ نہیں، اور یہ کام یونین کی ٹھیک اجرت دیتا تھا۔ نیلسن کو نئی موسیقی آتی نہیں تھی اور سیکھنے کا وقت بھی نہیں تھا۔ اس لیے رے نے ان کے ہاتھ میں بغیر ایمپ کا گٹار تھما دیا، تاکہ آواز کسی کو سنائی نہ دے۔ نیلسن نے بجانے کا ایکٹ کیا، اور سیشن ختم ہونے پر رے نے بھی ایکٹ کیا کہ جیسے بہت اچھا بجایا ہو۔ پھر انہوں نے نیلسن سے کہا کہ پیسے رکھ لو، ان کے لیے گانے لکھو اور بوتل چھوڑ دو۔
بوتل چھوڑنے میں وقت لگا
نیلسن مانتے ہیں کہ وہسکی چھوڑ کر ویڈ کی طرف آنے میں بہت لمبا وقت لگا — ضرورت سے کہیں زیادہ۔ لیکن رے نے ان کا جس طرح خیال رکھا، وہ انہیں کبھی نہیں بھولے۔