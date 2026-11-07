زائب خان نے ایسرا عائشہ کو فلم 'راک اسٹار' کی ہیر سے تشبیہ دے دی
تماشہ سیزن 5 کے زائب خان اور ایسرا عائشہ، جو اب شادی کے بندھن میں بندھ چکے ہیں، نے شادی کے بعد اپنے کیریئر کے منصوبے کھول کر رکھ دیے۔
26 اکتوبر 2026 کو دونوں ندا یاسر کے شو گڈ مارننگ پاکستان میں مہمان تھے۔ وہاں انہوں نے بتایا کہ شادی کا فیصلہ انہوں نے شو ختم ہونے کے فوراً بعد کر لیا تھا۔
کیریئر کا حساب
ایسرا نے بتایا کہ وہ کھلاڑی کے طور پر کام نہیں کریں گی، کیونکہ اس سے جسمانی بناوٹ بدل جاتی ہے۔ کرکٹ جیسے کھیل کے لیے فٹ اور ایتھلیٹک ہونا ضروری ہے، جبکہ ماڈلنگ کے لیے سلم جسم چاہیے۔ اسی لیے انہوں نے ماڈلنگ اور اداکاری پر توجہ دینے کا فیصلہ کیا۔
زائب نے کہا کہ لوگ انہیں اکٹھا کاسٹ کرنا چاہتے ہیں، اور ان کا اپنا سفر بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے — وہ سپر اسٹار بننے کی کوشش میں ہیں۔ شادی کے بعد انہوں نے مختصر وقفہ لیا، مگر لوگ کہتے رہے کہ اب وہ اپنی منزل پر پہنچ گئے ہیں اور اگلی بڑی چیز یہی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ جو بھی کریں گے، مل کر کریں گے اور مل کر آگے بڑھیں گے۔
انہوں نے یہ بھی بتایا کہ وہ اکٹھا کام کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، اور پچھلی رات ہی انہیں ایک ڈرامے میں ساتھ کام کرنے کی پیشکش ملی ہے۔
ہیر والی بات
شو کے اختتام پر زائب نے کہا کہ وہ ایسرا کو امتیاز علی کی فلم راک اسٹار کی مشہور ہیر جیسی سمجھتے ہیں۔
شادی لاہور میں ایک مختصر تقریب میں ہوئی تھی۔ دونوں نے انسٹاگرام پر نکاح کی تقریب اور فوٹو شوٹ کی تصویریں شیئر کیں، اور کیپشن میں سورۃ النبا کی آٹھویں آیت کا حوالہ دیا کہ اللہ نے جوڑے پیدا کیے۔ انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا، دعاؤں کے لیے سب کا شکریہ کہا اور ایک دوسرے کے لیے محبت کا اظہار کیا۔
تماشہ اے آر وائی ڈیجیٹل کا ریئلٹی شو ہے جس کے میزبان اداکار عدنان صدیقی ہیں، جہاں مشہور شخصیات ایک ہی چھت کے نیچے رہ کر چیلنجز کا سامنا کرتی ہیں۔
شادی، انسٹا البم، اور اب اکٹھے ڈرامے کی پیشکش — یہ جوڑی سب کچھ ایک ہی پیکج میں دے رہی ہے۔ بس دعا کریں کہ اسکرپٹ بھی اتنا ہی اچھا ہو جتنا کیپشن تھا۔