سجل علی نے 'لہو' چھوڑ دیا؟ ڈاکٹر اعجاز وارث کا دعویٰ، مداح منتظر
سجل علی کی آنے والی ڈرامہ "لہو" کا اعلان مداحوں کے لیے خوشخبری تھا، خاص طور پر اس امید پر کہ اس میں بلال عباس خان کے ساتھ ان کی جوڑی ایک بار پھر دیکھنے کو ملے گی۔ مگر اب اس پروجیکٹ میں ان کی موجودگی پر سوالیہ نشان لگ گیا ہے۔
انٹرٹینمنٹ کمنٹیٹر اور ڈرامہ کریٹک ڈاکٹر اعجاز وارث نے دعویٰ کیا ہے کہ سجل علی نے جیو انٹرٹینمنٹ کے ڈرامہ "لہو" سے کنارہ کشی کر لی ہے۔ اس ڈرامے میں حمزہ علی عباسی اور بلال عباس خان بھی شامل ہیں۔
وارث نے انسٹاگرام ویڈیو میں یہ اپ ڈیٹ شیئر کی، مگر اس کی وجہ بتانے سے گریز کیا۔ ان کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ میکرز اب نئی مرکزی اداکارہ کی تلاش میں ہیں۔
یہ ڈرامہ خاص طور پر اس لیے زیرِ بحث تھا کہ یہ سجل اور بلال کی چوتھی آن اسکرین جوڑی ہونے والی تھی۔ دونوں آخری بار 2021 کی فلم "کھیل کھیل میں" میں ایک ساتھ نظر آئے تھے۔ وارث نے یہ بھی یاد دلایا کہ سجل نے مبینہ طور پر "لیلیٰ مجنوں" چھوڑ کر "لہو" کا انتخاب کیا تھا، اور سوال اٹھایا کہ اب وہ کون سا پروجیکٹ اٹھائیں گی۔
تاہم نہ سجل علی نے اور نہ "لہو" کے میکرز نے اب تک اس مبینہ ایگزٹ کی سرکاری تصدیق کی ہے۔
سجل علی پاکستانی انٹرٹینمنٹ کی مقبول اداکاراؤں میں شمار ہوتی ہیں۔ وہ ستمبر 2026 میں اختتام پذیر ہونے والے ڈرامہ "زنجیریں" میں رابعہ کے کردار میں نظر آئیں، جس میں ان کے ساتھ دانیال ظفر تھے۔
مداح اب لہو کی کاسٹنگ پر سرکاری اپ ڈیٹ کے منتظر ہیں۔