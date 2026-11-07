گوہر رشید نے وہ الفاظ سامنے رکھ دیے جو ہم عورتوں کے لیے بولتے ہیں
پاکستانی اداکار گوہر رشید نے ایک ویڈیو میں وہ الفاظ سامنے رکھے جو عورتوں کے لیے عام بولے جاتے ہیں — موٹی، پتلی، کالی، گوری، لمبی اور چھوٹی۔ ویڈیو ان کے انسٹاگرام پر شیئر کی گئی، جس میں وہ یہ کارڈز اٹھائے ہوئے نظر آئے۔
ان کا سوال سیدھا تھا: عورتوں کے لیے یہی الفاظ کیوں؟ انہوں نے سامعین سے کہا کہ ایک ایسی دنیا کا تصور کریں جہاں یہ الفاظ کسی ڈکشنری میں موجود ہی نہ ہوں۔ پھر اگلا سوال: اگر وزن، رنگت یا قد بتانے کا سہارا نہ ہو، تو عورت کو کیسے مخاطب کیا جائے گا؟ انہوں نے اسے غور کرنے کے قابل بات کہا۔
پیغام یہی تھا کہ لوگ عورتوں کی جسمانی شکل پر کتنی بےتکلفی سے تبصرہ کرتے ہیں، اور یہی تبصرے آگے چل کر یہ طے کرنے لگتے ہیں کہ انہیں کیسا سمجھا جائے۔ جسمانی خصوصیات پر پرکھنے کے بجائے انہوں نے زیادہ سوچے سمجھے اور باعزت انداز میں مخاطب کرنے کی اپیل کی۔
ہماری رائے؟ آئیڈیا سادہ ہے، مگر نشانہ ٹھیک جگہ ہے۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو ہم سب کی زبان پر بغیر سوچے آ جاتے ہیں — محفلوں میں، تصویروں کے کمنٹس میں، رشتوں کی باتوں میں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ "تعریف" بھی اکثر ویسی ہی محسوس ہوتی ہے جیسی تنقید، کیونکہ سامنے والی کو ایک لفظ میں تول دیا جاتا ہے۔ گوہر نے کارڈز کے ذریعے وہی چیزیں دکھائیں جو ہم نے کبھی لکھی نہیں، بس بولی بہت ہے۔
اس پوسٹ پر گوہر رشید کی اہلیہ، اداکارہ کبریٰ خان نے بھی کمنٹ کیا۔ انہوں نے لکھا کہ وہ فخر والی بیوی ہیں، اور ساتھ دل والا ایموجی بھی لگایا۔
سوال ایک شخص نے اٹھایا، مگر جواب ہمیں سب کو دینا ہے۔ تو بتائیے، اگلی بار جب کسی کے بارے میں کوئی ایسا لفظ زبان پر آئے، کیا کوئی بہتر لفظ یاد آ رہا ہے؟