طلحہ چہور کا 'رتبہ' پر کھل کر بولنا: سچی کہانی، اور ایک ایسا ہیرو جو ٹھوکریں کھاتا ہے
طلحہ چہور نے اپنے نئے ڈرامے 'رتبہ' کے بارے میں بتایا کہ اُنہیں اس پروجیکٹ نے کیوں کھینچا۔ اُن کے مطابق جب اُنہوں نے اسے پڑھا تو دلچسپ لگا، اور سب سے زیادہ حیران کن بات یہ تھی کہ یہ ایک حقیقی کہانی ہے۔
طلحہ چہور تھیٹر اور ٹیلی ویژن کے اداکار ہیں، اور 'رتبہ' اُن کا تازہ ڈرامہ ہے۔
کہانی سچی، مگر اصل لوگوں پر خاموشی
انہوں نے بتایا کہ ڈرامے کی کہانی اور کردار اصل لوگوں اور حقیقی حالات سے متاثر ہیں، اور یہی حقیقت سے جڑاؤ اُن کے لیے اس پروجیکٹ کو خاص بناتا ہے۔ پیشکش ملنے پر وہ بہت پرجوش تھے، اور سکرپٹ پڑھنے کے بعد دلچسپی مزید بڑھی۔
اُن کا کہنا تھا کہ کردار بھی اس کہانی کا حقیقی حصہ ہیں؛ اُنہوں نے اُن لوگوں اور اُن کی زندگیوں کے بارے میں پڑھا اور پھر اپنا کردار بنایا۔ تاہم وہ اصل افراد اور اُن کی فرضی عکاسی کے درمیان فرق رکھنے پر بضد رہے۔ اُن کی رائے میں بہتر یہی ہے کہ اصل لوگوں کے بارے میں بات نہ کی جائے، البتہ کردار پر بات ہو سکتی ہے — کیونکہ معاملہ صرف ایک ASP کی کہانی کا نہیں۔
انہوں نے کردار کو سمجھنے کے لیے اپنی تحقیق خود کی، اور اُن کے بقول اُس کے پس منظر کے بارے میں بہت سی کہانیاں سامنے آئیں۔
ASP ہادی: اصول، طاقت اور ٹوٹتا ہوا آدمی
'رتبہ' کے مرکز میں ASP ہادی ہے — ایک نوجوان، پڑھا لکھا آدمی جو مقصد کے ساتھ پولیس فورس میں آتا ہے اور آہستہ آہستہ سسٹم کی کالی حقیقتوں سے ٹکرانے لگتا ہے۔
طلحہ چہور کے لیے ہادی کا سفر صرف ایک افسر کی ذمہ داریوں کا سفر نہیں۔ یہ سوال ہے کہ جب مضبوط اقدار میں پلا بڑھا انسان ایسے ماحول میں داخل ہو جہاں طاقت، سیاست، اخلاقی بدعنوانی اور پیسہ اُس کے ہر یقین کو چیلنج کرے، تو کیا ہوتا ہے۔
اُن کے الفاظ میں ہادی صرف ASP نہیں تھا؛ یہ ایک نوجوان، پڑھے لکھے آدمی اور افسر کی کہانی ہے جو سسٹم میں آتا ہے اور سسٹم اُسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے۔ انصاف کی تلاش اُسے پاور پالیٹکس، اخلاقی سمجھوتوں اور مالی مفادات سے متعارف کراتی ہے، اور یہی چیزیں اُس کے راستے کو پٹڑی سے اتارنے کی دھمکی دیتی ہیں۔
اداکار نے محنت کرنے والے پس منظر کے لوگوں کی کمزوری پر بھی بات کی۔ اُن کے مطابق ایسے لوگ محنتی کہلاتے ہیں، لیکن جب وہ ایک ماحول سے دوسرے میں جاتے ہیں تو افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ بکھر جاتے ہیں۔
ڈرامے کے عنوان 'رتبہ' کا مطلب وقار، عزت یا حیثیت ہے، اور اداکار کے لیے اس کی گہری اہمیت ہے۔ اُن کی نظر میں اختیار کا عہدہ ملنا ایک بات ہے، مگر اُس کے ساتھ آنے والی ذمہ داری سمجھنا بالکل دوسرا امتحان۔ اُنہوں نے کہا کہ کنٹرول کرنا آسان ہے، ذمہ داری اٹھانا اہم ہے — اور لوگ عہدے کی سہولیات میں اس حد تک کھو جاتے ہیں کہ یہ نہیں دیکھ پاتے کہ اُن کے اختیار سے کتنا فرق پڑ سکتا تھا۔ اختیار کے ساتھ جوابدہی بھی ہے؛ لوگوں کو آخر جواب دینا ہو گا کہ اُنہوں نے سونپے گئے عہدوں کا کیا کیا۔ ہادی اُن کے لیے ایسا کردار ہے جس کی دیانت مسلسل آزمائش میں رہتی ہے۔
ایک ہیرو نہیں، ایک انسان جو ڈگمگاتا ہے
ہادی کو سیدھا سادہ ہیرو بنا کر پیش نہیں کیا گیا۔ طلحہ چہور نے کردار کی ذاتی اور جذباتی کشمکش کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اُس کے گھر والوں کی قربانیاں اور اُس کی تعلیم کو سمجھنا ضروری ہے؛ اُس کے ٹراما اور فکریں صاف نظر آتی ہیں۔
اُنہوں نے اشارہ کیا کہ جب ایک نوجوان، جو اپنی پرورش اور حالات کی وجہ سے محفوظ ماحول میں رہا، کسی انجان سماجی ماحول میں آتا ہے تو کیا ہوتا ہے۔ ہادی کی پڑھانے میں دلچسپی اور کو-ایجوکیشنل ماحول میں تعلیم کا ذکر کرتے ہوئے اُنہوں نے کہا کہ اس نئی دنیا میں قدم رکھنے سے ایسے تجربات سامنے آتے ہیں جو اُس کے فیصلوں اور ذاتی رشتوں کو آزماتے ہیں۔ اُن کے مطابق اچھا آدمی جب بُری دنیا اور بُرے لوگوں کے سامنے آتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کمزور ہے، مطلب یہ ہے کہ ہم اُسے جدوجہد کرتے دیکھتے ہیں۔
ڈرامہ ہادی کو ہر بار صحیح فیصلہ کرنے والا انسان نہیں دکھاتا۔ اداکار کے بقول اُس کا سفر ایک حقیقی انسان دکھائے گا جو ٹھوکریں کھاتا ہے۔
مہنور کے ساتھ اُس کے قابلِ اعتراض فیصلوں پر اُنہوں نے کردار کا دفاع نہیں کیا۔ اُن کا صاف کہنا تھا کہ وہ اُس کے اعمال کا جواز نہیں پیش کر سکتے، وہ غلط ہیں، اور آٹھ سال سے رشتے میں رہنے کے بعد آدمی غلط کیسے کر سکتا ہے۔ وہ ہادی کو روایتی ہیرو کے تصور سے الگ کردار مانتے ہیں: وہ غلط کر رہا ہے، اور آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔
سیٹ کا ماحول، ہبہ بخاری اور گانے
ہبہ بخاری ڈرامے میں مہنور کا کردار ادا کر رہی ہیں، اور یہ دونوں اداکاروں کی پہلی جوڑی ہے۔ طلحہ چہور نے سیٹ کو خاصا خوش آئند قرار دیا۔
اُنہوں نے پروڈکشن کے باہمی تعاون اور مضبوط قیادت کو اس بات کا سہرا دیا کہ کاسٹ کے درمیان آسانی سے تعلق بن گیا اور پردے پر قائل کرنے والی کیمسٹری نظر آئی۔ اُن کے مطابق جب سیٹ کا ماحول اچھا ہو تو اچھا پروجیکٹ بنتا ہے، لوگ جڑ جاتے ہیں، کیمسٹری بنتی ہے جو ناظرین دیکھ لیتے ہیں، اور کہانیاں حقیقی لگتی ہیں۔
موسیقی بھی کاسٹ کو جوڑنے کا ذریعہ بنی۔ ڈرامے میں اُن کی گلوکاری کا ذکر کرتے ہوئے، جس میں 'الفاظ' گانا بھی شامل ہے، اُنہوں نے کہا کہ ناظرین کو موسیقی کا انتخاب خاص طور پر پسند آیا۔