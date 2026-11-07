رومائسہ خان کا 'درِ نجات' سپوئلر: زریاب ترکی، حمنا دبئی اور پوری کہانی جھوٹی
پاکستانی اداکارہ اور انفلوئنسر رومائسہ خان نے ڈرامہ "درِ نجات" کے ناظرین کو ایک مزاحیہ ویڈیو سے خوب ہنسایا۔ ویڈیو میں وہ پہلے سپوئلر دینے کا وعدہ کرتی ہیں اور پھر خود ہی بتا دیتی ہیں کہ ساری کہانی انہوں نے اپنی طرف سے بنائی تھی۔
ویڈیو کے شروع میں رومائسہ خود کو ڈرامے کی کردار حمنا ادا کرنے والی اداکارہ بتاتی ہیں اور ناظرین کے پیار اور پذیرائی پر شکریہ ادا کرتی ہیں۔ اس کے بعد وہ کہتی ہیں کہ چونکہ وہ ڈرامے کا حصہ ہیں، اس لیے انہوں نے کچھ سپوئلر شیئر کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ وہ ناظرین سے ویڈیو سکپ نہ کرنے کی درخواست بھی کرتی ہیں اور پھر کھیلتے ہوئے موڑ سنانا شروع کرتی ہیں۔
زریاب ترکی، ابوبکر موٹیویشنل اسپیکر
ان کی بنائی ہوئی کہانی میں زریاب ترکی چلی جاتی ہے، جہاں اس کی ملاقات ارطغرل سے ہوتی ہے — جسے رومائسہ مذاق میں زامل کا کزن بتاتی ہیں۔ اس انکشاف سے ابوبکر کا دل ٹوٹ جاتا ہے اور وہ موٹیویشنل اسپیکر بن جاتا ہے اور سیمینار کے عنوان سے سیمینار کراتا ہے۔ زامل سیمینار کی پہلی قطار میں بیٹھا ہوتا ہے۔
رومائسہ یہ بھی کہتی ہیں کہ زامل کو پتہ چلتا ہے کہ خوش بخت آنٹی اس کی ماں ہیں اور انہوں نے صرف آپریشن کروایا تھا۔ ادھر حمنا سب سے تنگ آ کر دبئی شفٹ ہو جاتی ہے اور رئیل اسٹیٹ میں کام شروع کر دیتی ہے۔
پھر سچ سامنے
آخر میں وہ بتاتی ہیں کہ یہ پوری کہانی انہوں نے خود بنائی تھی، اور مذاق میں ناظرین سے پوچھتی ہیں کہ کیا انہیں واقعی لگا کہ وہ ڈرامے کا اصل اینڈ بتا دیں گی۔ سچ کہیں تو سپوئلر دینے کا اس سے محفوظ طریقہ کوئی نہیں — نہ ڈرامے والوں کی ناراضی، نہ ناظرین کا نقصان، اور ویوز بھی پورے۔
رومائسہ ناظرین کو مشورہ دیتی ہیں کہ جھوٹے سپوئلرز پر یقین کرنے کے بجائے "درِ نجات" خود دیکھیں اور ڈرامے کی سپورٹ جاری رکھیں۔ ویڈیو میں ایک اسٹریمنگ پلیٹ فارم کی تشہیر بھی شامل ہے: وہ ناظرین کو کہتی ہیں کہ اسے اپنے فون، لیپ ٹاپ یا اسمارٹ ٹی وی پر ڈاؤن لوڈ کریں، اور ڈراموں، شوز، لائیو نیوز اور اسپورٹس کا ذکر کرتی ہیں۔
خیر، ڈرامے کا اصل اینڈ کیا ہے، یہ تو ڈرامے والے ہی جانتے ہیں — ہمیں تو حمنا کا دبئی والا ورژن زیادہ مزے دار لگا۔