پیپا مڈلٹن کی جائیداد پر غیر قانونی پارکنگ لاٹ، اب ہٹانے کا حکم
کیٹ مڈلٹن یعنی شہزادی کیتھرین کی چھوٹی بہن پیپا مڈلٹن اور ان کے شوہر جیمز میتھیوز کی برکشائر والی جائیداد پر بنایا گیا ایک پارکنگ لاٹ تنازعے کا باعث بن گیا ہے، اور انہیں یہ پارکنگ لاٹ ہٹانے کا حکم دیا گیا ہے۔
پہلے کیا ہوا
2025 میں جوڑے نے اپنی جائیداد کے ایک گھاس کے میدان کا حصہ بجری والے پارکنگ ایریا میں بدل دیا، لیکن اس سے پہلے پلاننگ کی اجازت حاصل نہیں کی۔ بعد میں جب انہوں نے منظوری کے لیے درخواست دی تو فروری 2026 میں ویسٹ برکشائر کونسل نے وہ درخواست مسترد کر دی۔ انہوں نے اس فیصلے کے خلاف اپیل کی، مگر جولائی میں یہ اپیل بھی ناکام ہو گئی۔ اہلکاروں نے علاقے کی قدرتی خوبصورتی اور دیہی ماحول کو بچانے پر تشویش کا اظہار کیا۔
مقامی باشندوں نے بھی اعتراضات اٹھائے۔ کونسل کو دیے گئے ایک اعتراض میں ایک رہائشی نے لکھا کہ دیہی علاقے میں دلدل کے کنارے باڑ لگنے اور بجری کا بڑا رقبہ پھیلنے پر وہ حیران رہ گئے۔ ان کے مطابق یہ دیہی علاقے کو شہر بنا دینے جیسا ہے اور اس جگہ کے ماحول سے بالکل میل نہیں کھاتا۔
پیپا مڈلٹن اور جیمز میتھیوز نے بارٹن کورٹ نامی 145 ایکڑ پر پھیلی اس برکشائر والی جائیداد کو 2022 میں مبینہ طور پر 15.5 ملین پاؤنڈ یعنی تقریباً 17.5 ملین ڈالر میں خریدا تھا۔ جائیداد نارتھ ویسکس ڈاؤنز میں واقع ہے، جو اپنی دیہی خوبصورتی کے لیے ایک محفوظ لینڈ اسکیپ ہے۔ متنازع پارکنگ لاٹ تقریباً 4,300 مربع فٹ پر بنایا گیا۔
جوڑے کا مؤقف
جائیداد کے نمائندوں کے مطابق یہ پارکنگ ایریا دریا پر آنے والے ماہی گیروں اور فشنگ کلبوں کے لیے بنایا گیا تھا۔ ان کی دلیل یہ تھی کہ دریا کے کنارے ماہی گیری کے حقوق بیچنا آمدنی کا اہم ذریعہ ہے، جس سے جائیداد کی دیکھ بھال کے اخراجات پورے ہوتے ہیں۔
کونسل کے اہلکاروں کا نتیجہ یہ نکلا کہ پارکنگ لاٹ کی جسامت اور اس کی بنی ہوئی ساخت نے اسے بصری طور پر خلل ڈالنے والا اور شہری عنصر بنا دیا، جو ورنہ کھلا میدان ہے۔
لیٹنسٹ: جوڑے نے پہلے اجازت لی ہوتی تو شاید بات اتنی نہ بڑھتی، مگر اب بجری اٹھانے کا حکم سامنے ہے اور یہ سب ایک پارکنگ لاٹ کی خاطر ہوا۔ سبق صاف ہے: گھاس کے میدان پر بجری بچھانے سے پہلے فارم بھریں، ورنہ کونسل خود فارم بھر دے گی۔