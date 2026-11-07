زرینہ نے عمار خان کے لیے تعریف کی بارش برسا دی
عمار خان کی مٹی دے بواوے میں زرینہ کے کردار نے سوشل میڈیا پر تعریف کی بارش برسا دی ہے — ساتھی اداکار اور ناظرین، دونوں طرف سے۔
انہوں نے حال ہی میں انسٹاگرام پر ڈرامے کی ویڈیو شیئر کی اور ایک پیغام میں ناظرین اور انڈسٹری کا شکریہ ادا کیا۔ ان کے مطابق پچھلے دو دنوں میں جو سپورٹ ملی اور ناظرین نے کردار سے جو جڑاؤ بنایا، اس پر وہ شکر گزار ہیں۔
عمار نے زرینہ کے مختلف رخ بھی گنوائے — گانا، پاگل پن، باغیانہ مزاج، ستم ظریفی اور طاقت — اور ناظرین کا شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے ان پہلوؤں کو سمجھا اور ان پر ردعمل دیا۔ زرینہ کو یادگار بنانے کا سہرا انہوں نے ڈرامے کی تحریر اور ہدایت کاری کو دیا، اور ساتھی اداکاروں کو محبت بھیجی۔
ماہرہ سے یشما تک
تعریف کرنے والوں میں ماہرہ خان، کنزہ ہاشمی اور یشما گل شامل ہیں۔ ماہرہ خان نے تبصرہ کیا: Just brilliant!! It was literally made for you.. as you were made for Zarina! کنزہ ہاشمی نے بھی ان کی تعریف کی، اور یشما گل نے انہیں "UNSTOPPABLE" قرار دیا۔
ناظرین نے بھی اداکاری، پنجابی لہجہ، ڈائیلاگ ڈیلیوری اور اظہار کو سراہا۔ ایک مداح نے کاسٹ کے دیگر اداکاروں کے ساتھ ان کی کارکردگی کی تعریف کی، جبکہ ایک اور نے کہا کہ وہ ان کا سین کئی بار دیکھ چکے ہیں کیونکہ اظہار میں غصہ اور بے بسی صاف جھلکتی ہے۔
پوسٹ کے آخر میں عمار نے پنجابی شعر Vekh Farida mitti khulli بھی شامل کیا، جس کا خیال یہ ہے کہ سب کچھ آخر کار مٹی میں مل جاتا ہے — یعنی وہی موضوع جو مٹی دے بواوے کا گہرا مفہوم بھی ہے۔
اداکاری، لہجہ، اور وہ شعر — عمار نے زرینہ کے ذریعے اسکرین پر جو کچھ کیا، وہ بار بار دیکھنے والی چیز ہے۔ آپ نے کون سا سین تین بار دیکھا؟