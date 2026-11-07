محبت میں مہرمن اور دادی کی چھیڑ چھاڑ، فینز کہتے ہیں دوستی کرا دو
جیو ٹی وی کا ڈرامہ محبت ان دنوں خوب چل رہا ہے۔ کہانی شفیعہ خان نے لکھی ہے، ہدایات اسد جبل کی ہیں، اور عبداللہ کادوانی اور اسد قریشی نے اسے ساتویں اسکائی انٹرٹینمنٹ کے بینر تلے پروڈیوس کیا ہے۔ ڈرامے کی کہانی ایک جذباتی فیملی کہانی ہے جس میں محبت، کلاس کے فرق، اعتماد اور رشتوں کی الجھنیں سامنے آتی ہیں۔ کاسٹ میں آئنہ آصف، شاہویر کادوانی، نوال سعید اور فیروز خان اہم کرداروں میں ہیں۔
محبت کی حالیہ اقساط میں مہرمن اور اُس کی دادی (سوتیلی دادی) کے درمیان چلنے والی محبت اور ناراضی کی کہانی فینز کا دل جیت رہی ہے۔ سوشل میڈیا پر ایک سین وائرل ہو رہا ہے جس میں دونوں کی مزیدار چھیڑ چھاڑ نظر آتی ہے۔
سین میں مہرمن ڈرامہ دیکھ رہی ہوتی ہے۔ دادی پوچھتی ہیں کہ کیا دیکھ رہی ہو، تو جواب ملتا ہے کہ ڈرامہ میوٹ کر کے دیکھ رہی ہوں، چاہیں تو میرا سلطان بھی دکھا دوں۔ اس پر دادی ڈراموں کے شوق پر طنز کرتی ہیں۔
فینز کا ردعمل
سین وائرل ہونے کے بعد کمنٹس کی بارش ہو رہی ہے۔ کئی لوگ چاہتے ہیں کہ مہرمن اور دادی کے درمیان محبت اور ناراضی والا رشتہ اب دوستی میں بدل جائے۔ ایک صارف کو لگتا ہے کہ دونوں کی اچھی بنڈنگ بن جائے گی، کسی کو یہ سین اپنی نانی کے ساتھ بیٹھے ہونے کا احساس دلاتا ہے، اور ایک اور کا کہنا ہے کہ دادی بالکل اُن کی اپنی دادی جیسی ہیں۔ ایک فین کے مطابق محبت کی دادی خود پورا ڈرامہ ہیں۔
کئی فینز نے یہ بھی کہا کہ سامعہ احمد اور آئنہ آصف کے سین ڈرامے کے بہترین سین ہیں اور اِنہیں بڑھایا جانا چاہیے۔
ہماری رائے
سچ کہیں تو یہ سین اِس لیے چل رہا ہے کہ دادی اور پوتی کی ایسی چھیڑ چھاڑ ہر گھر میں ہوتی ہے۔ ڈرامہ میوٹ کر کے دیکھنے والا ڈائیلاگ تو گھروں کا اصل سچ ہے،
آپ کے گھر میں ٹی وی میوٹ کر کے ڈرامہ دیکھنے والی کون ہے؟