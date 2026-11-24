Yasir Hussain ne Iqra Aziz ki saalgirah par dil ki baat likh di
Yasir Hussain ne Iqra Aziz ki saalgirah par unhein khaas andaz mein yaad kiya. Unhone apne account se dono ki tasveerein share kin aur biwi ke liye ek paighaam likha jismein mohabbat bhi thi aur fakhr bhi.
Paighaam mein Yasir ne likha ke woh apni biwi se mohabbat karte hain aur unpar fakhr karte hain. Unki baat ke mutabiq Iqra woh aurat hai jisne unke ghar ko ghar banaya. Isi paighaam mein unhone yeh bhi likha ke unhein sab se zyada yeh baat pasand hai ke Iqra kabhi koi tohfa nahi maangti.
Yeh izhaar-e-mohabbat kisi ek din ki baat nahi. Dono ek doosre ka saath dete hain aur khul kar ek doosre ke liye mohabbat ka izhaar karte hain, aur yeh paighaam bhi usi izhaar ka hissa hai.
Inki kahani ki shuruaat ek mulaqat se hui aur phir dono ek khoobsurat samaroh mein ek doosre ke sath bandh gaye. Ab woh do bachon ke walidain hain aur saath hi dono apne career mein bhi musalsal aage barh rahe hain.
Iqra Aziz ke liye is waqt ek aur badi baat hai: woh Netflix par apna pehla qadam rakhne wali hain, jahan 'Jo Bachay Hain Sang Samait Lo' mein unka kirdaar Liza ka hai.
Ek taraf saalgirah par itni mohabbat bhari tehreer, doosri taraf Netflix jaisa mauqa — Iqra ke liye yeh waqt waqai khaas hai.
Aap ke liye behtareen saalgirah wish kaisi hoti hai — lambi mohabbat bhari tehreer ya do lafzon ka saada message? Jawab mein bataiye.