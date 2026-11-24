کامران مجاہد کا فیصلہ: صبا قمر کی اداکاری اچھی، مگر مہرہ خان کا اورا
پاکستانی اداکار کامران مجاہد نے صبا قمر اور مہرہ خان کے فن کا موازنہ کرتے ہوئے اپنی ترجیح واضح کر دی۔ ان کے نزدیک فیصلہ اداکاری کے بجائے اسکرین پر اورا کا نکلا۔
یہ بات انہوں نے پوڈکاسٹ 'وائس آف کلک می پاکستان' میں کہی، جہاں فیروز چوہدری میزبانی کر رہے تھے۔
کامران مجاہد نے صبا قمر کی تعریف کی، انہیں بہت اچھی اور ہمہ گیر اداکار قرار دیا، لیکن ساتھ ہی کہا: "لیکن میں اورا کی بات کر رہا ہوں۔"
مہرہ خان کے بارے میں ان کا کہنا تھا کہ اسکرین پر ان کا داخلہ کسی اسٹار کی آمد جیسا لگتا ہے، اور یہی چیز ان کے کام کو الگ بناتی ہے۔
کامران مجاہد 'Ambar Maria'، 'Taqdeer' اور گرین انٹرٹینمنٹ کی سیریز 'Mitti De Baway' جیسے ڈراموں کے کرداروں کے لیے پہچانے جاتے ہیں۔
مرد اداکاروں پر بات کرتے ہوئے انہوں نے فواد خان کو اسٹار کہا، وہاج علی کو ایسا اداکار قرار دیا جس میں کرداروں کی زیادہ تبدیلی نظر آتی ہے، اور ہمایوں سعید کے مکالمے ادا کرنے کے انداز کی تعریف کی، جو ان کے نزدیک سامعین سے جڑنے میں مدد دیتا ہے۔ شہریار منور کا نام بھی اس فہرست میں آیا۔
اداکاراؤں میں انہوں نے ہانیہ عامر اور درِ فشاں سلیم کا موازنہ بھی کیا: ہانیہ کی اسکرین پر موجودگی مضبوط ہے، مگر اداکاری کے لحاظ سے درِ فشاں کا اثر زیادہ ہے۔
پھر بھی اسٹار پاور اور اسکرین پر گرفت میں ان کی پسند مہرہ خان ہی رہی۔
اب فیصلہ آپ کا — اسکرین پر اورا، یا اداکاری؟