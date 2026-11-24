درِ نجات کا ابوبکر: انڈین ناظرین کی آنکھوں کا نیا "گرین فلیگ" کون ہے؟
پاکستانی ڈرامے انڈیا میں بڑھتی ہوئی سامعین بنا رہے ہیں اور کئی شوز وہاں یوٹیوب کے ذریعے مقبول ہو رہے ہیں۔ کہانیوں کے ساتھ ساتھ ان ڈراموں کے کچھ کردار بھی انڈین ناظرین کے دل جیت رہے ہیں، اور انہی میں ایک نام ڈرامہ درِ نجات کے کردار ابوبکر کا ہے۔ بہت سی خواتین انہیں آن سکرین تازہ ترین "گرین فلیگ" قرار دے رہی ہیں۔ کردار شیہریار منور صدیقی ادا کر رہے ہیں، اور ان کی پہچان پرسکون طبیعت، جذبات کو سمجھنے کی صلاحیت اور خواتین کے ساتھ باعزت رویہ ہے۔
درِ نجات کا آغاز 1 اگست 2026 کو ہوا اور یہ پاکستانی چینل اے آر وائی ڈیجیٹل پر نشر ہوتا ہے۔ ڈرامہ ہر جمعہ اور ہفتہ کو چلتا ہے، اور اس کی اقساط چینل کے سرکاری یوٹیوب چینل پر بھی دیکھی جا سکتی ہیں۔ ڈرامے میں نامیر نواز خان زامل حسین کا کردار ادا کر رہے ہیں۔
ابوبکر اور زریاب
ابوبکر کی مقبولیت کا تعلق صرف ایک منظر یا ایک جملے سے نہیں۔ ایسے وقت میں جب رشتے مایوس کر رہے ہیں، تعلقات الجھے ہوئے ہیں اور لوگ ایسے ساتھی کی تلاش میں ہیں جو کھل کر بات کر سکے، ناظرین کو ان میں ایک غیر متوقع پسندیدہ کردار مل گیا ہے۔ ان کی مقبولیت کی سب سے بڑی وجہ زریاب کے ساتھ ان کا سلوک ہے، اور زریاب کا کردار درِ فشاں سلیم ادا کر رہی ہیں۔
ابوبکر سمجھتے ہیں کہ ایمان اللہ کے ساتھ انسان کا ذاتی تعلق ہے۔ وہ اپنے آپ کو اس جگہ نہیں سمجھتے کہ کسی کے ماضی پر فیصلہ سنائیں یا کسی کی اخلاقیات پر سوال اٹھائیں۔ جب زریاب خود اپنے کردار پر شک کرنے لگتی ہیں تو وہ انہیں یاد دلاتے ہیں کہ انہیں ان پر کوئی فیصلہ سنانے کا حق نہیں، اور اللہ سے ان کا تعلق ان کا اپنا معاملہ ہے جسے انہیں خود سمجھنا اور نبھانا ہے۔ وہ مذہب کو اخلاقی برتری کا ذریعہ نہیں بناتے اور نہ اپنی باتیں کسی پر ٹھونستے ہیں۔ ان کے اعمال وہ اقدار ظاہر کرتے ہیں جن پر وہ خود چلتے ہیں۔ عقیدے، ہمدردی اور احترام کا یہی امتزاج انہیں ناظرین کا پسندیدہ بناتا ہے۔
نرم مردانگی اور 'الفا ہیرو'
گزشتہ برسوں میں انڈین سنیما میں دبنگ اور جارح مرد کردار مقبول ہوئے ہیں۔ شاہد کپور کا کبیر سنگھ اور رنبیر کپور کا اینیمل ایسے ہی کردار ہیں جنہیں سامعین نے پسند کیا، اور جو تعلقات میں ان کے رویے پر بحث کا موضوع بھی بنے۔ ابوبکر اس کے بالکل برعکس تصویر پیش کرتے ہیں۔ ایسے کرداروں کے برعکس جو جھگڑے کا جواب غصے سے دیتے ہیں یا ساتھی کو قابو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ابوبکر مشکل حالات میں بھی پرسکون رہتے ہیں۔ وہ ساتھی کے جذبات کا خیال رکھتے ہیں، اس کی خاموشی کا احترام کرتے ہیں اور اپنے فیصلے اس پر زبردستی نہیں تھوپتے، بلکہ اسے جگہ دیتے ہیں۔
ان کا کردار اس تصور کو بھی چیلنج کرتا ہے کہ مردوں کو اپنے جذبات چھپانے چاہئیں یا وہ انہیں صرف غصے کے ذریعے ظاہر کر سکتے ہیں۔ نرمی، صبر اور دوسرے کے درد کو سمجھنے کی صلاحیت ان کی مقبولیت کا مرکز بنی ہے۔ بہت سے ناظرین کے لیے وہ ایسی مردانگی کی نمائندگی کرتے ہیں جو غلبے کے بجائے جذباتی پختگی پر کھڑی ہو۔
سکرین سے آگے
یہ مقبولیت سکرین تک محدود نہیں رہی۔ درِ نجات کے کلپس سوشل میڈیا پر کافی گردش کر رہے ہیں، اور انڈیا میں مداحوں کے ڈرامہ ساتھ دیکھنے کے لیے واچ پارٹیاں کرنے کی اطلاعات ہیں۔