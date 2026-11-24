درفشاں سلیم کا پرانا انٹرویو پھر وائرل: ڈیٹنگ نہیں، سیدھا نکاح
پاکستانی اداکارہ درفشاں سلیم کا ایک پرانا انٹرویو دوبارہ سوشل میڈیا پر گردش کر رہا ہے، اور لوگ اُن کی ڈیٹنگ، رشتوں اور شادی سے متعلق سوچ پر بات کر رہے ہیں۔ 30 سالہ اداکارہ نے پہلے بھی یہ بات کہی تھی کہ وہ بوائے فرینڈ رکھنے کی طرف مائل نہیں اور سیدھا نکاح کی طرف جانا چاہیں گی۔
نکاح، نہ کہ ڈیٹنگ
درفشاں سلیم پاکستانی شو The Big Pick میں مہمان تھیں، جہاں حسن چوہدری نے اُن کا انٹرویو کیا اور اُن سے رشتوں کے بارے میں پوچھا گیا۔ اداکارہ اپنے جواب میں بالکل واضح تھیں۔ اُنہوں نے کہا کہ وہ کسی سے ڈیٹ نہیں کرنا چاہتیں اور سیدھا نکاح کی طرف جائیں گی۔ اُن کے بقول نکاح میں ایک خاص بات ہے۔
پوری گفتگو میں درفشاں کا موقف ایک ہی رہا — ڈیٹنگ کے بجائے شادی۔ اُنہوں نے بتایا کہ وہ مستقبل میں شادی کرنا چاہتی ہیں اور جب عمر بڑھے گی تو بچے بھی چاہیں گی۔ ایک موقع پر اُنہوں نے مذاق میں کہا کہ وہ اپنے رشتے کے معاملے میں "کترینہ کیف" کرنا چاہیں گی۔ میزبان نے اُنہیں بتایا کہ کترینہ کیف نے وکی کوشل سے شادی سے پہلے ڈیٹنگ کی تھی، جس پر درفشاں نے کہا کہ رشتہ باندھنے کا تصور اُنہیں پسند ہے۔ گفتگو کے ایک اور موڑ پر اُنہوں نے دہرایا کہ نکاح خاص ہے اور وہ ڈیٹنگ کے بجائے اسی راستے پر چلیں گی۔
یہ سب باتیں درفشاں سلیم کی ذاتی زندگی کی ترجیح سے متعلق تھیں۔ پاکستانی خواتین اور اُن کے بوائے فرینڈز پر اُن کا تبصرہ اسی بحث کا حصہ تھا، اور اسے اس بات کی درست تصویر نہیں سمجھا جانا چاہیے کہ پاکستانی خواتین کس طرح ڈیٹنگ کرتی ہیں۔
ویڈیو پرانی ہے، توجہ نئی
انٹرویو سوشل میڈیا پر گردش کر رہا ہے، مگر یہ آج کے دنوں کا نہیں۔ شو کا مکمل ایپیسوڈ 30 جولائی 2022 کو ٹی وی ون کے تصدیق شدہ یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کیا گیا تھا۔ درفشاں سلیم اُسی سال اسی شو میں نظر آئی تھیں۔ اصل انٹرویو کے بعد یہ کلپ ایک سے زیادہ بار سامنے آ چکا ہے: 2025 میں بھی اسے رپورٹ کیا گیا، اور نومبر 2026 میں اس نے دوبارہ توجہ کھینچی۔
درفشاں سلیم کون ہیں
درفشاں سلیم پاکستان کی مشہور ٹیلی ویژن اداکارہ ہیں۔ اُنہوں نے 2020 میں ڈرامہ "دل روبہ" سے اداکاری کا آغاز کیا، اور "کیسی تیری خودغرضی" اور "عشق مرشد" جیسے ڈراموں سے اُنہیں بڑی پہچان ملی۔ اُن کے کام میں "کھائی" اور "سنول یار پیا" بھی شامل ہیں، اور وہ ڈرامہ "درِ نجات" میں ذریاب کے کردار میں بھی نظر آئیں۔
13 نومبر 2026 کو ایک انٹرویو میں اُنہوں نے محبت، کمزوری اور رشتوں پر بات کی۔ اُن کا کہنا تھا کہ ایک خودمختار عورت کو زندگی میں مکمل ہونے کے لیے کسی ساتھی کی ضرورت نہ بھی ہو، لیکن وہ پھر بھی چاہے گی کہ کوئی اُن کی زندگی میں شریک ہو۔ یہ انٹرویو 2022 والی گفتگو سے الگ ہے، جس میں اُنہوں نے ڈیٹنگ اور نکاح پر بات کی تھی۔
ایک ہی اداکارہ، دو الگ انٹرویوز — اور سوشل میڈیا نے پرانے والے کو پھر تازہ کر دیا۔