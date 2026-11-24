منشا پاشا کی ٹی وی پر واپسی، بلائنڈ لَو 25 نومبر کو نشر ہوگا
اداکارہ منشا پاشا نئے ڈرامہ سیریل بلائنڈ لَو کے ساتھ ٹیلی ویژن پر واپس آ رہی ہیں۔ ڈرامہ بدھ 25 نومبر 2026 کو نشر ہوگا۔ ڈرامے کے بنانے والوں نے یہ اعلان سوشل میڈیا پر کیا۔
ڈرامے میں ان کے ساتھ سرحہ اصغر اور فراز فاروقی بھی نظر آئیں گے۔
اعلان میں ڈرامے کو ایک ہی لائن میں بیان کیا گیا ہے — جب محبت جنون بن جائے، تو اعتماد ایک خطرناک کھیل بن جاتا ہے۔ کہانی ابھی سامنے نہیں آئی، مگر تشہیری مواد جنون، ٹوٹے اعتماد اور دھوکے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔
چینل اور نشر ہونے کا وقت ابھی بتایا نہیں گیا۔
منشا پاشا کے لیے بلائنڈ لَو باقاعدہ ٹی وی کام کی طرف واپسی ہے۔
تو سوال یہ ہے کہ 25 نومبر کو آپ ٹی وی آن کریں گے، یا پہلے ٹریلر کا انتظار کریں گے؟
عوامی ذرائع، وکی پیڈیا، یوٹیوب، انسٹاگرام اور ٹک ٹاک کی معلومات کے ساتھ۔