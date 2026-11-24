ڈکی بھائی جی ٹی اے 6 کے اختتام پر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑے
ڈکی بھائی کا شمار ملک کے سب سے بڑے یوٹیوبرز میں ہوتا ہے۔ لوگ انہیں پسند کرتے ہیں اور ان کی گرفتاری کے بعد انہیں مزید حمایت بھی ملی ہے۔
اب وہ تین دن تک چلنے والے ایک لائیو اسٹریم سے گزرے ہیں، اور اسٹریم کی ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں۔ جی ٹی اے 6 دنیا بھر میں سب سے زیادہ انتظار کیا جانے والا گیم تھا، اور مداح اس کے منتظر تھے۔ ڈکی بھائی نے گیم خریدا اور پورا گیم اپنے مداحوں کے ساتھ لائیو اسٹریم پر کھیلا، جو تین دن تک جاری رہا۔
گیم کے اختتام پر مرکزی کردار مر گئے، اور ڈکی بھائی یہ برداشت نہ کر سکے۔ وہ روئے، سسکتے رہے اور آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ کیمرے کے سامنے ان کا یہ ردعمل اسٹریم پر صاف دکھائی دیا۔
نیٹیزنز اس ردعمل پر تبصرے کر رہے ہیں۔ ایک صارف نے لکھا، "اُس نے گرفتاری کے وقت بھی اتنا نہیں رویا۔" ایک اور نے کہا، "یہ بہت زیادہ ہے۔" ایک صارف نے اپنی بات یہ کہہ کر رکھی کہ وہ خوش ہے کہ وہ ڈکی بھائی جیسا نہیں ہے۔
ادھر ڈکی بھائی کے والد والدین کو مشورہ دے رہے ہیں کہ وہ بچوں کو جی ٹی اے 6 سے دور رکھیں۔
اب سوال یہ ہے کہ اگلے لائیو اسٹریم میں ڈکی بھائی کون سا گیم کھیلیں گے — اور کیا اُس کے کردار زندہ بچ جائیں گے؟