ناصر عدیم نے فِردوس جمال کو گھر والوں کے چھوڑ دینے پر افسوس کا اظہار کیا
سینئر فلمی لکھاری ناصر عدیم نے فِردوس جمال کو اُن کی اہلیہ اور بچوں کے چھوڑ دینے پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ یہ بات اُنہوں نے نعیم ساقب کے یوٹیوب چینل کے پوڈ کاسٹ میں کہی، جس کی میزبانی سہیرش سلیم کر رہی تھیں۔
ناصر عدیم پاکستانی فلمی دنیا کے سینئر لکھاری ہیں جنہوں نے پنجابی اور اردو کی بے شمار ہٹ فلمیں لکھیں اور بھارت میں بھی کام کیا۔ اُنہیں مولا جٹ اور اُس کی نئی موافقت دی لیجنڈ آف مولا جٹ سے بڑی شہرت ملی، اور وہ دیسی معاشرے کے خاندانی نظام پر اپنی رائے کے لیے بھی جانے جاتے ہیں۔
ماں کبھی بیٹے کو نہیں چھوڑتی
اُن کا کہنا تھا کہ ہمارے معاشرے میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بیوی اُس وقت شوہر کو چھوڑ دیتی ہے جب وہ کماتا نہیں رہتا یا شراب نوشی جیسی بری عادتوں میں پڑ جاتا ہے؛ یا تو گھر سے نکال دیتی ہے یا الگ ہو جاتی ہے۔ اُن کے بقول مگر ماں اپنے شرابی اور بے روزگار بیٹے کو کبھی نہیں چھوڑتی — وہ اُس کا خیال رکھتی ہے، کھانا کھلاتی ہے، رات گئے اُس کے لیے دروازہ کھولتی ہے اور اُسے سب سے زیادہ پیار کرتی ہے۔ اُنہوں نے کہا کہ عورتوں کو یہ سمجھنا چاہیے اور اپنے شوہروں کو ایسے نہیں چھوڑنا چاہیے۔
فِردوس جمال کے معاملے پر ناصر عدیم نے بتایا کہ کچھ دن پہلے اُنہوں نے پڑھا کہ اداکار کی اہلیہ اور بچوں نے اُنہیں گھر سے نکال دیا ہے۔ اُن کا سوال تھا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ اُن کے مطابق اداکار نے گھر بنا دیا اور اب کماتے نہیں، اِسی لیے اُنہیں پسند نہیں کیا جا رہا۔ فِردوس جمال پاکستانی ٹیلی ویژن، تھیٹر، اسٹیج اور فلم کے اداکار ہیں۔
ناصر عدیم کا کہنا تھا کہ اگر یہ سب سچ ہے تو اُنہیں بہت تکلیف ہوتی ہے۔