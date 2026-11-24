ثانیہ سعید نے سجال علی والی ریل شیئر کی، فینز کہتے ہیں سب سے پیارا لمحہ
ثانیہ سعید نے انسٹاگرام اسٹوری پر ایک مداح کی بنائی ہوئی ریل شیئر کی ہے، جس میں پرانے انٹرویوز جوڑ کر دکھایا گیا ہے کہ وہ اور سجال علی الگ الگ انٹرویوز میں ایک دوسرے کو اپنی پسندیدہ اداکارہ کہہ چکی ہیں۔ ثانیہ نے ریل کے ساتھ "aww… pyari" لکھا اور سجال کو ٹیگ کیا۔
ریل میں سجال علی کا وہ حصہ بھی شامل ہے جہاں ان سے پسندیدہ اداکارہ کا نام پوچھا گیا اور انہوں نے فوراً ثانیہ سعید کا نام لیا۔
دوسری طرف ثانیہ سعید سے جب یہی سوال ہوا تو انہوں نے سجال کی خوب تعریف کی۔ ان کے بقول سجال کی جذباتی سمجھ کا کوئی مقابل نہیں، اور انہیں سجال کی پرفارمنس دیکھنا ہمیشہ اچھا لگتا ہے۔
ناظرین نے نشاندہی کی کہ دونوں اداکارائیں پاکستانی ٹیلی ویژن کی مختلف نسلوں سے تعلق رکھتی ہیں، لیکن مضبوط، کردار پر مبنی کہانیوں سے محبت دونوں میں مشترک ہے۔ ثانیہ سعید ملک کی انتہائی قابلِ احترام اداکاراؤں میں شمار ہوتی ہیں، جن کے پاس ٹیلی ویژن اور فلم کا کئی دہائیوں پر محیط کام ہے، جبکہ سجال علی نے اسکرین پر لیڈنگ رولز کی لمبی فہرست بنائی ہے۔
فینز کا ردِ عمل
21 نومبر 2026 کو یہ ریل ڈرامہ فینز کے درمیان تیزی سے گردش کر رہی تھی، اور فینز اسے ہفتے کا سب سے پیارا لمحہ قرار دے رہے ہیں۔ ان کے نزدیک یہ ایک سینئر اور ایک نوجوان اسٹار کے درمیان باہمی احترام کی کم دیکھی جانے والی مثال ہے۔
تو بتائیں، یہ ریل آپ کے دوستوں کے گروپ میں بھی اتنی ہی بار شیئر ہو چکی ہے؟