چرنجیوی کا نیا ٹاک شو نیٹ فلکس پر، فلم بندی شروع ہو چکی
چرنجیوی نیٹ فلکس پر آ رہے ہیں — مگر اس بار پردے پر نہیں، میزبان کی کرسی پر۔ اداکار کا نیا ٹاک شو 'چرنجیویز میگاوارس' جلد ہی صرف نیٹ فلکس پر پیش ہوگا، اور اس کی فلم بندی شروع ہو چکی ہے۔
ان کی آمد سے پہلے ہمیشہ سیٹیوں اور گرجدار تالیوں کا شور اٹھتا ہے؛ 48 برس سے یہ جوش نسل در نسل مداحوں میں گونج رہا ہے۔ اعلان میں ان کا نام 'Chira__jeevi' لکھا گیا تھا۔ جس نے بھی اسے دوبار دیکھا، وہ سمجھ گیا کہ کچھ ہونے والا ہے — غائب 'N' اس بات کا اشارہ تھا کہ میگا اسٹار اگلا کہاں جا رہے ہیں۔
شو میں میگا اسٹار کے سامنے سنیما، کھیل اور تفریح کی دنیا کی بڑی شخصیات بیٹھیں گی، جو اپنی وہ کہانیاں سنائیں گی جو پوچھنے کا خیال بھی کسی کو نہیں آیا تھا۔
اس بار ناظرین صرف وہ میگا اسٹار نہیں دیکھیں گے جنہیں وہ دہائیوں سے جانتے ہیں۔ وہ اس انسان سے بھی ملیں گے جو اسٹار کے پیچھے ہے — بے تکلف، تجسس سے بھرا، پُر مزاح اور گہری ذاتی باتیں کرنے والا، جو کھل کر بولتا ہے، سنتا ہے، ہنستا ہے اور مہمانوں کو بھی کھلنے دیتا ہے۔
'Iddhi Na Adda' یعنی 'یہ میرا میدان ہے' — وہ اس شو کو یہی کہتے ہیں، اور ٹھیک ہی کہتے ہیں۔
شو کے پروڈیوسرز گولڈ باکس انٹرٹینمنٹس، ایٹم میڈیا وینچرز اور سول پروڈکشن ایل ایل پی ہیں۔ مزید تفصیلات جلد بتائی جائیں گی۔
اب سوال صرف یہ ہے کہ پہلی قسط کا مہمان کون ہوگا — اور سب سے پہلا سوال آپ کس سے پوچھنا چاہیں گے؟