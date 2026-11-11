گاہکوں کی شکایت پر سکِمز نے 148 ڈالر کا ایڈونٹ کیلنڈر ویب سائٹ سے ہٹا دیا
سکِمز نے اپنا لمیٹڈ ایڈیشن ہالیڈے ایڈونٹ کیلنڈر اپنی ویب سائٹ سے ہٹا دیا۔ وجہ وہی شکایات تھیں جو گاہکوں نے کیں کہ چیز اپنی قیمت کے لائق نہیں۔
معاملے سے واقف ایک شخص کے مطابق کمپنی نے 148 ڈالر (سنگاپور کے 189 ڈالر) کا یہ آئٹم ویب سائٹ سے ہٹایا۔ اس شخص کو عوامی طور پر بات کرنے کی اجازت نہیں تھی۔
ویب سائٹ کے ایک آرکائیو شدہ صفحے کے مطابق کیلنڈر میں بالوں کی ایکسیسریز، کی چینز اور دیگر "playful items" شامل تھے۔
ناراض گاہکوں نے Reddit اور TikTok پر اپنی کھلی ناراضی کا اظہار کیا اور کہا کہ اندر کا سامان سستا اور مایوس کن ہے۔ کئی لوگوں نے اس کا موازنہ ڈالر اسٹور پر ملنے والی چیزوں سے کیا، جو اس سے کہیں کم قیمت میں مل جاتی ہیں۔
جواب میں کمپنی نے کیلنڈر خرید چکے گاہکوں کو ایک نوٹ بھیجا: "ہم سمجھتے ہیں کہ پروڈکٹ گاہکوں کی توقعات پر پوری نہیں اتری اور ہمیں واقعی افسوس ہے۔" سکِمز نے گاہکوں کو مکمل رقم واپس کرنے کی پیشکش کی — سامان واپس کرنے پر پیسے، اور کیلنڈر رکھنے پر اسٹور کریڈٹ۔
کمپنی کے ترجمان نے کہا کہ سکِمز گاہکوں کے فیڈبیک کو بہت سنجیدگی سے لیتی ہے اور یہ ردعمل آئندہ کی ریلیز کے انداز کا تعین کرے گا۔
کیلنڈر کی ٹھوکر، کاروبار کا دباؤ
یہ کیلنڈر سکِمز کے لیے ایک ٹھوکر ہے۔ کمپنی کی اصل مہارت شیپ ویئر میں ہے اور وہ نئے شعبوں میں پھیلنے کی کوشش کر رہی ہے، جن میں بیوٹی بھی شامل ہے۔ سکِمز کی شریک بانی، امریکی رئیلٹی ٹی وی اسٹار کم کارڈیشین نے وعدہ کیا ہے کہ بیوٹی 2027 میں آئے گی۔
سکِمز اسپورٹس اپیرل برانڈ Nike کے ساتھ کام کر رہی ہے، اور آؤٹ ڈور ویئر لیبل The North Face اور لگژری فیشن ہاؤس Fendi کے ساتھ کولابریشنز بھی چل رہی ہیں۔ 2025 میں کمپنی کی ویلیو 5 بلین ڈالر لگی تھی۔