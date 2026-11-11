روبی ولیمز نے اولیویا روڈریگو کے گانے کا تنازعہ خود ہی ٹھنڈا کر دیا
انگلش سنگر روبی ولیمز نے امریکی سنگر اور اداکارہ اولیویا روڈریگو کے نئے کرسمس گانے take me home (4 christmas) پر اٹھنے والی بحث خود ہی ختم کر دی ہے۔ گانے کا موازنہ ولیمز کے 2012 کے ہٹ Candy سے کیا جا رہا تھا، اور مداحوں نے دونوں ٹریکس میں مماثلت پکڑ لی تھی۔ ولیمز نے انسٹاگرام پر ایک تفصیلی بیان جاری کیا، جس میں اُنہوں نے اولیویا کو بچایا بھی اور اُن فنکاروں کو کھری کھری بھی سنائیں جو ہر ملتے جلتے سُر پر مقدمہ بنا لیتے ہیں۔
پہلے ایک ٹویٹ، پھر لمبا بیان
گانے میں مماثلت سب سے پہلے مداحوں نے نوٹ کی۔ اس کے بعد ولیمز نے X پر مختصر پوسٹ کی: Happy Christmas @oliviarodrigo x۔ کچھ مداحوں نے ابتدا میں اسے اولیویا پر طنز سمجھا۔ اس کے بعد ولیمز نے انسٹاگرام پر لمبا بیان جاری کیا۔
زیادہ تر باتیں خالص بکواس
بیان کی شروعات ہی اس بات سے ہوئی کہ لوگ دو گانوں میں مماثلت دیکھ کر ایک دوسرے کے پیچھے کیوں پڑ جاتے ہیں۔ ولیمز کے مطابق کچھ باتیں وہ سمجھتے ہیں، کچھ مکمل جائز ہیں، اور زیادہ تر صرف بکواس ہے۔ وہ خود بھی کبھی کوئی گانا سن کر مان جاتے ہیں کہ ہاں، مماثلت تو واقعی ہے۔
پھر وہ سیدھا اولیویا کی طرف آئے۔ اُن کا کہنا تھا کہ ایسا لگتا ہے جیسے اولیویا نے اتفاقاً اُن کی موسیقی کی کوئی بازگشت چھو لی ہو — اور اُنہیں اس کی کوئی پروا نہیں۔ ولیمز کے بقول وہ نہیں جانتے کہ یہ پبلشنگ کا مسئلہ ہے، کاپی رائٹ کا ہے، یا کوئی مسئلہ ہی نہیں، اور وہ جاننا بھی نہیں چاہتے۔ ایک بات بالکل صاف تھی: وہ اولیویا کے پیچھے نہیں پڑ رہے۔
اصل تیکھی بات کن کے لیے تھی
بیان کا سب سے تیز حصہ وہ تھا جو ولیمز نے الزامات لگانے والوں کے لیے لکھا۔ اُن کا موقف تھا کہ اصل چوری اصل چوری ہوتی ہے اور فنکاروں کو تحفظ ملنا چاہیے، مگر اپنے کام کی حفاظت کرنے اور ہر ہلکے پھلکے ملتے جلتے نوٹس کو لاٹری کا ٹکٹ سمجھ لینے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔
ولیمز نے یہ بھی کہا کہ ہم سب اُن لوگوں کے کندھوں پر کھڑے ہیں جو ہم سے پہلے آئے — کبھی جان بوجھ کر، کبھی یہ جانے بغیر کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ موسیقی کا کام ہی یہی ہے۔ اُن کے بقول اگر ہم لوگوں کو اُس جگہ پہنچنے کی سزا دیتے رہیں گے جہاں کوئی اور پہلے پہنچ چکا ہے، تو ایک دن ہم سب کی تخلیقیت ہی مار دیں گے۔
دوسرا گانا، دوسرا موازنہ
قصہ صرف Candy پر ختم نہیں ہوتا۔ take me home (4 christmas) کا موازنہ The Waitresses کے 1981 کے ٹریک Christmas Wrapping سے بھی کیا جا رہا ہے۔ بینڈ کے نغمہ نگار اور گٹارسٹ کرسٹوفر بٹلر نے فیس بک پر بتایا کہ اولیویا نے گانے کی ریلیز سے پہلے خود اُن سے رابطہ کیا تھا۔
بٹلر کے مطابق کوئی دو ماہ پہلے اُنہیں ایک عجیب ای میل آئی، جس میں بھیجنے والی نے خود کو "Olivia Rodrigo" بتایا تھا۔ ای میل Waitresses کی تعریفوں سے بھری ہوئی تھی اور اُنہیں جعلی لگی۔ اُنہیں معلوم ہی نہیں تھا کہ اولیویا کون ہیں، تو اُنہوں نے اچھی طرح تحقیق کی — اور حیران رہ گئے۔
اُنہوں نے لکھا کہ اولیویا کا گانا بہت اچھا ہے، یہ کامیاب ہونے والا ہے، اور ہو سکتا ہے یہ برطانیہ کے سالانہ کرسمس نمبر ون کے مقابلے میں بھی چل جائے۔ ایک اور تبصرے میں بٹلر نے کہا کہ اب وہ خود اولیویا کے فین ہو گئے ہیں، اور اُن کے ہم عمر دوست بھی اُنہیں بہت عزت دیتے ہیں — اُن کی صلاحیت، بااختیار بنانے والے گانے، بڑوں کے کام کی قدر، سماجی سرگرمی اور فلاحی کام سب کی وجہ سے۔
ہمارا ٹیک
سچ پوچھیں تو ولیمز نے یہ معاملہ جس انداز میں سنبھالا، وہ ہر اُس پرانے ہٹ کے مالک کے لیے سبق ہے جو نئے گانے میں اپنی جھلک دیکھ کر سیدھا وکیل کو فون کرتا ہے۔ نہ دھمکی، نہ ٹویٹ میں تلخی، نہ کوئی لیکچر — بس ایک صاف بیان کہ معاملہ ختم۔
ایک طرف ولیمز کہہ رہے ہیں کہ ملتے جلتے سُروں پر الزام تراشی تخلیقیت کو ڈرا دے گی، دوسری طرف بٹلر کے مطابق اولیویا نے ریلیز سے پہلے خود اُن سے رابطہ کیا تھا۔
تو بتائیں، آپ کو اولیویا کا گانا Candy جیسا لگتا ہے، یا یہ محض ایک حادثاتی بازگشت ہے جس پر اتنا شور مچانے کی ضرورت ہی نہیں تھی؟