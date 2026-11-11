ارشدیپ سنگھ کی دیوالی پوسٹ میں پاکستانی کنکشن
بھارت کے کرکٹر ارشدیپ سنگھ نے دیوالی کے موقع پر اپنی گرل فرینڈ، اداکارہ اور ماڈل ثمرین کور، کے ساتھ انسٹاگرام پر تصویر شیئر کی۔ اتوار 8 نومبر 2026 کو شیئر کی گئی پوسٹ کے ساتھ اُنہوں نے لکھا، A very happy Diwali to you all, from us.
مگر اصل چرچہ تصویر کا نہیں، پوسٹ کے پس منظر میں چلنے والے گانے کا نکلا۔ ارشدیپ نے 'الفاظ' چنا — پاکستانی رومانوی ٹریک، جسے حمزہ ملک اور زین زوہیب نے گایا ہے۔
جولائی 2026 میں ریلیز ہونے کے بعد 'الفاظ' بھارت اور پاکستان، دونوں جگہ بڑا ہٹ ثابت ہوا۔ گانے نے دونوں ملکوں میں اسپاٹیفائی کی ڈیلی چارٹ میں پہلی پوزیشن حاصل کی، اور اکتوبر میں اُسی پلیٹ فارم کے گلوبل ٹاپ 50 میں 39ویں نمبر تک پہنچ گیا۔
ارشدیپ اور ثمرین نے اپنا رشتہ جولائی 2026 میں عوامی کیا تھا، جب کرکٹر نے اداکارہ اور ماڈل کے ساتھ انسٹاگرام پر تصویریں شیئر کرتے ہوئے کیپشن لکھا، "My Person"۔
دیوالی سے کچھ دن پہلے ارشدیپ نے نیوزی لینڈ کے خلاف پہلے ون ڈے میں اپنی انوکھی وکٹ سیلیبریشن ثمرین کے نام کی۔ چار وکٹیں لینے کے بعد اُنہوں نے بتایا، That's for my girlfriend. We do these dance steps when we're out walking or something like that.
حال ہی میں آن لائن تنقید کے بعد ارشدیپ ثمرین کے ساتھ کھڑے نظر آئے اور لوگوں سے اپیل کی کہ وہ اُن کی ذاتی زندگی کا احترام کریں۔