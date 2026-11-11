اننیا پانڈے نے 'الفاظ' کو دنیا کا پسندیدہ گانا کہہ دیا
بالی ووڈ اداکارہ اننیا پانڈے نے پاکستانی گانے الفاظ کو اپنی انسٹاگرام اسٹوری پر شیئر کیا اور اسے favorite song in the world کہہ دیا۔ کیپشن کے ساتھ دل کا ایموجی بھی لگا۔
اسٹوری میں لگے میوزک اسٹکر پر گانے کا عنوان اور دونوں پاکستانی فنکاروں کے نام — حمزہ ملک اور زین زوہیب — موجود تھے۔ اننیا نے کوئی لمبا پیغام نہیں لکھا؛ صرف ایک چھوٹی سی لائن، اور بات صاف ہو گئی۔
جس تصویر کے ساتھ گانا شیئر کیا گیا، اس میں انہیں روایتی سرخ لباس میں دیکھا گیا۔ مختصر سا اشتراک، مگر ایک بالی ووڈ اسٹار کی سوشل میڈیا پوسٹ نے پاکستانی ٹریک کو سب کی نظروں میں لا کھڑا کیا۔
الفاظ حمزہ ملک اور زین زوہیب کی مشترکہ کوشش ہے اور یہ بین الاقوامی میوزک چارٹس پر بھی اپنی جگہ بنا چکا ہے۔ یعنی بات صرف گھر کی نہیں رہی۔
ہمارا ماننا ہے کہ اس گانے کو کسی بڑی تشہیر کی ضرورت نہیں تھی — ایک اسٹوری کافی نکلی۔ آپ بتائیں، الفاظ آپ کی پلے لسٹ میں ہے یا ابھی تک صرف سنتے آئے ہیں؟