Cardi B نے Manish Malhotra کے Couture میں آگ لگائی
Cardi B نے Billboard Canada کی Global Woman of the Year کور شوٹ کے لیے انڈین ڈیزائنر Manish Malhotra کے دو حیرت انگیز Couture ڈیزائنز پہنے ہیں۔ یہ دونوں لکس ڈیزائنر کی MAA Paris Couture Fall/Winter 2026 کلیکشن کا حصہ ہیں۔ Manish Malhotra نے 25 نومبر کو انسٹاگرام پر ان تصاویر کو شیئر کرتے ہوئے Cardi B کو اس اعزاز پر مبارکباد دی۔
‘Cocoon’ لک کی تفصیل
پہلا لباس گلابی اور روز ٹونز میں تھا جسے ‘cocoon look’ کہا گیا ہے۔ اس کا سائز کافی بڑا اور والیمینس تھا جس پر تھری ڈی پھولوں اور پتیوں کی کڑھائی تھی۔ اس ڈیزائن کی سب سے خاص بات اس میں موجود ماں اور بچے کے دو مجسمے تھے جو ممتا کے خوبصورت لمحے کو ظاہر کر رہے تھے۔ لباس کے نچلے حصے میں کپڑے کی تہوں اور ڈریپنگ کا استعمال کیا گیا تھا جس نے اسے ایک آرٹسٹک لک دیا۔
برگنڈی رنگ کا ڈرامائی انداز
دوسرے لک میں Cardi B نے گہرے برگنڈی رنگ کا ایک ڈرامائی لباس پہنا تھا۔ اس میں ایک بہت بڑا کیپ نما سلیٹ تھا جس کے کندھوں اور اوپری حصے پر پھولوں کی بھاری کڑھائی تھی۔ اس میں رسیوں جیسے ڈیزائن اور ربڈ ڈیٹیلنگ استعمال کی گئی تھی جس سے اسے ایک گوٹھک احساس مل رہا تھا۔ اس بھاری بیرونی تہہ کے نیچے Cardi B نے ایک فٹڈ باڈی سوٹ پہنا ہوا تھا جس میں سامنے کی طرف ڈیپ کٹ-آؤٹ تھا۔
بیوٹی کے معاملے میں دونوں لکس کے ساتھ Cardi B نے اپنے بالوں کو جٹ بلیک رکھا ہوا تھا۔ پہلے لک میں سینٹر پارٹڈ باب کٹ تھا اور دوسرے میں بال لمبے اور سلوٹ تھے۔ میک اپ کے لیے سافٹ گلیم منتخب کیا گیا جس میں شارپ برو، اسکالپٹڈ چیکس اور نیوڈ گلاسی لپس شامل تھے۔
سچی بات ہے، وہ ماں اور بچے والے مجسمے والا آئیڈیا تو بہت ہی یونیک تھا، لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ ڈیزائن پہننے میں آرام دہ ہوگا یا بس فوٹو شوٹ تک محدود ہے؟