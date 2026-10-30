عورت ہی عورت کی دشمن؟ عیدہ شیخ نے پرانے myths توڑ دیے!
عیدہ شیخ نے ایک ویڈیو شیئر کی ہے جس میں انہوں نے پرانے اس خیال کو بالکل رد کر دیا ہے کہ "ایک عورت ہی دوسری عورت کی سب سے بڑی دشمن ہے"۔ ان کی یہ ویڈیو خواتین کو ایک دوسرے کی حمایت اور حفاظت کی اہمیت پر سوچنے پر مجبور کر رہی ہے۔
ویڈیو میں عیدہ نے دیکھنے والوں سے کہا کہ ذرا تصور کریں ایک ایسی دنیا کا جہاں ایک مرد کے علاوہ باقی سارے غائب ہو گئے ہوں۔ وہ کہتی ہیں کہ ایسی صورتحال میں عورتیں اس اکیلے مرد کا خیال رکھتیں، اسے پیار اور حفاظت دیتیں۔
پھر انہوں نے بات کو الٹ دیا اور پوچھا کہ اگر ساری عورتیں غائب ہو جائیں اور صرف ایک عورت باقی رہ جائے تو کیا ہوگا؟ انہوں نے بتایا کہ آن لائن لوگوں نے اس سوال کا جو جواب دیا، اس کے مطابق خواتین نے خدشہ ظاہر کیا کہ اکیلی بچی ہوئی عورت کا جسم بھی محفوظ نہیں ہو گا۔
اس موازنے کے ذریعے، عیدہ اس نظریے پر سوال اٹھاتی ہیں کہ عورتیں قدرتی طور پر ایک دوسرے کی دشمن ہوتی ہیں۔ اس کے بجائے، انہوں نے یہ بات اجاگر کی کہ کیسے خواتین ایک ایسی دنیا میں ایک دوسرے کے لیے تحفظ اور سہارے کا ذریعہ بن سکتی ہیں جہاں ان کی حفاظت ایک سنگین مسئلہ ہے۔
عیدہ کی اس ویڈیو نے تو کئی سلیبریٹیز کی بھی توجہ حاصل کی ہے۔ نمرہ خان نے ہارٹ اور لو ایموجیز کے ساتھ اپنی تعریف کا اظہار کیا، جبکہ جھالے سرحدی نے تبصرہ کیا، مجھے goose bumps آ گئے! اور "So beautifully put."
عیدہ کا پیغام خواتین کو منفی دقیانوسی تصورات کو چیلنج کرنے، ایک ساتھ کھڑے ہونے اور خواتین کی حفاظت سے متعلق مسائل کو حل کرنے میں یکجہتی کی اہمیت کو پہچاننے کی ترغیب دیتا ہے۔ اس ویڈیو نے تو یار لوگوں کو سوچ میں ڈال دیا ہے، کیا آپ کو نہیں؟