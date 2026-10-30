نادیا افغان کا جانوروں کے لیے دل چھو لینے والا پیغام
اداکارہ نادیا افغان، جنہیں ہم `سنو چندا`، `شہرِ ذات` اور `شاشلک` جیسے ڈراموں سے جانتے ہیں، نے حال ہی میں انسٹاگرام پر ایک ویڈیو شیئر کی ہے۔ یہ ویڈیو جانوروں سے مہربانی اور اچھے سلوک کی اہمیت بتا رہی ہے۔
اینیمیٹڈ کہانی والی یہ ویڈیو ایک مسجد کے قریب سیٹ کی گئی ہے، جہاں ایک آوارہ کتا آنکھوں میں آنسو لیے نظر آتا ہے۔ ایک نوجوان کو یاد دلایا جاتا ہے کہ عبادت کے ساتھ اچھے اخلاق اور ہر جاندار سے مہربانی سے پیش آنا بھی ہے۔
ایک سین میں، ایک شخص سوال کرتا ہے کہ کوئی اللہ کے آگے سجدہ کیسے کر سکتا ہے جب کہ وہ اس کی مخلوق کے ساتھ بے رحمی سے پیش آتا ہو۔ وہ نوجوان سے کہتا ہے کہ وہ اپنے رویے پر غور کرے اور دوسروں کے ساتھ ہمدردی سے پیش آنے کی اہمیت کو سمجھے۔
کہانی کا اختتام نوجوان کے آوارہ کتے کو کھانا کھلانے اور پیار سے تھپتھپانے پر ہوتا ہے۔ یہ ویڈیو دیکھنے والوں کو یاد دلاتی ہے کہ ایمان صرف عبادات تک محدود نہیں ہے، بلکہ اس کا اظہار ہمارے جانوروں اور دیگر جانداروں کے ساتھ برتاؤ میں بھی ہونا چاہیے۔
یہ ویڈیو واضح کرتی ہے کہ رحم دلی، ہمدردی اور عزت نفس ایک اچھے انسان کی پہچان ہیں۔ صرف انسانوں سے نہیں، بلکہ ہر جاندار سے ہمارا سلوک ہمارے کردار کا آئینہ دار ہوتا ہے۔