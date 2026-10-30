ہانیہ عامر اور عاصم اظہر کی ’ایکویژن‘ پھر سے خبروں میں، انسٹاگرام پوسٹس نے سوال اٹھا دیے!
پاکستانی اداکارہ ہانیہ عامر اور گلوکار عاصم اظہر نے اپنی انسٹاگرام پوسٹس سے ایک بار پھر سب کی توجہ اپنی طرف کھینچ لی ہے۔ مداحوں میں یہ تجسس ایک بار پھر بڑھ گیا ہے کہ کیا ان دونوں کی محبت کی کہانی دوبارہ شروع ہو گئی ہے؟
ایک انٹرٹینمنٹ پیج نے ایک کولیج شیئر کیا ہے جس میں عاصم اظہر کی پوسٹ اور ہانیہ عامر کی سٹوری ایک ساتھ نظر آ رہی ہے۔ ان دونوں پوسٹس میں ایک ہی آؤٹ ڈور سیٹنگ دکھائی دے رہی ہے، جس میں سڑک کے کنارے سبز باڑ (green fencing) بھی نظر آتی ہے۔ یہ مماثلت اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ دونوں ایک ہی جگہ پر وقت گزار رہے تھے۔
عاصم نے اپنی پوسٹ کے کیپشن میں لکھا، ”best birthday fr. alhamdulillah.“ جبکہ ہانیہ نے اپنی سٹوری میں عاصم کا گانا ’اجنبی‘ لگایا۔ اب یہ اتفاق تھا یا کوئی پیغام، یہ تو صرف وہی بتا سکتے ہیں۔
یہ پہلا موقع نہیں جب ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھا گیا ہو یا ان کے بارے میں قیاس آرائیاں تیز ہوئی ہوں۔ اس سے پہلے ہانیہ کو عاصم کے نیویارک کنسرٹ میں بھی دیکھا گیا تھا، اور دونوں عاطف اسلم کی البم لانچ پر بھی ساتھ تھے۔ ان کے اکثر ایک ساتھ نظر آنے سے رشتے کی خبریں کبھی ٹھنڈی نہیں ہو پاتیں۔
ان کی آن لائن انٹریکشنز بھی کافی توجہ کا مرکز بنی رہتی ہیں۔ رواں ماہ کے شروع میں، ہانیہ نے عاصم کی اپنے والد کے ساتھ والی ریل پر ایک دلچسپ تبصرہ (playful comment) بھی کیا تھا۔
یہ تمام پوسٹس اگرچہ ان کے ایک ساتھ وقت گزارنے کا اشارہ تو دیتی ہیں، لیکن کسی رومانوی تعلق کی تصدیق نہیں کرتیں۔ اب جب کہ مداحوں میں تجسس بڑھ رہا ہے، لگتا ہے ہمیں مزید قیاس آرائیاں ہی کرنی پڑیں گی کہ آخر ان کی ’ایکویژن‘ ہے کیا بھئی؟