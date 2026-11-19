Worlds Collide ٹور: Descendants، Zombies اور Camp Rock ایک ہی اسٹیج پر
تین پسندیدہ دنیائیں — Descendants، Zombies اور Camp Rock — آخر کار ایک ہی اسٹیج پر آ رہی ہیں۔ ایک اندرونی ایپی سوڈ میں “Worlds Collide Concert Tour” کی پردے کے پیچھے کی جھلک دکھائی گئی ہے۔
میزبانی Trevor Tordjman اور Jordan Clark نے کی۔ Tordjman کو Zombies میں Bucky کے کردار سے پہچانا جاتا ہے اور Clark Bunk'd سے وابستہ ہیں۔ دونوں کو دروازے کھلنے سے چند گھنٹے پہلے اندر جانے کا موقع ملا، جب خالی وینیو ایک نئے ایرینا شو میں ڈھل رہا تھا۔
اندر ان کی ملاقات ٹور کے ستاروں Malachi Barton، Liamani Segura، Dara Reneé، Mekonnen Knife، Hudson Stone، Swayam Bhatia، Kiara Romero اور Alexandro Byrd سے ہوئی، اور انہوں نے ٹور کی اگلے درجے کی کوریوگرافی بھی سیکھی۔
پردے کے پیچھے کیا ملا
بیک اسٹیج کے معمولات سے لے کر فائنل ریہرسل تک سب کچھ سامنے آیا۔ چمکدار اسپیشل ایفیکٹس، پرانی یادوں والے مناظر اور مداحوں کے ساتھ ملاقاتیں — یہی وہ چیزیں ہیں جو اس شو کے دنیا بھر کے ایریناز میں پہنچنے سے پہلے سامعین کو اپنی طرف کھینچیں گی۔
ہماری رائے
تین فرنچائزز، ایک اسٹیج — نوستالجیا کا اس سے بڑا پیکج مشکل سے ملے گا، اور جسے ٹور کے اصل شو کا انتظار ہے، اس کے لیے یہ بیک اسٹیج جھلک اپنے آپ میں ایک علیحدہ مزہ ہے۔ ستاروں کی فہرست بھی ایسی ہے کہ پرستار ایک ایک کر کے اسکرین شاٹ لیتے پھریں گے۔ سوال صرف یہ ہے کہ ٹکٹ کون خریدے گا، اور کون دوسروں کی اسٹوریاں دیکھ کر دل ہی دل میں جلتا رہے گا؟