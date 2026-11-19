ٹیری بن 2 کی تصدیق: اسکرپٹ تیار ہے، شوٹنگ کی تاریخیں ابھی طے نہیں
کئی دنوں سے شائقین کا سوال ایک ہی تھا: ٹیری بن کا دوسرا سیزن آئے گا یا نہیں؟ 17 نومبر 2026 کو 7th Sky Entertainment میں پروڈکشن کی جنرل منیجر اور سربراہ ماریہ خان نے اس قیاس آرائی کا خاتمہ کر دیا اور تصدیق کی کہ ڈرامہ بن رہا ہے۔
انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ اسکرپٹ تیار ہے، اور یہ کہ اسکرپٹ کے بغیر کام کیسے شروع ہو سکتا ہے۔ سرکاری شوٹنگ شیڈول کا اعلان ابھی نہیں ہوا۔
وہاج علی اور یمنیٰ زیدی کے مرتسم اور میرا ب کے کرداروں میں واپسی متوقع ہے۔ مگر اسی بیان میں اس واپسی کی باقاعدہ تصدیق نہیں کی گئی، اور کاسٹ اور پروڈکشن ٹائم لائن کی مزید تفصیلات کا انتظار ہے۔
قیاس آرائیوں پر سیدھی بات کرنے سے پہلے ماریہ خان نے یمنیٰ زیدی کے ساتھ اپنی ایک تصویر شیئر کی اور ایک مختصر سطر میں شائقین سے کہا کہ تیار ہو جائیں۔
پہلا ٹیری بن، جس میں وہاج علی اور یمنیٰ زیدی تھے، 28 دسمبر 2022 کو شروع ہوا اور 58 اقساط کے بعد 6 جولائی 2023 کو ختم ہوا۔ اسے عبداللہ کڈوانی اور اسد قریشی نے 7th Sky Entertainment کے تحت پروڈیوس کیا، اور یوٹیوب پر اسے چھ ارب سے زیادہ بار دیکھا گیا۔
دوسرے سیزن کا اعلان پہلی بار 2023 میں ہوا تھا۔ 17 نومبر 2026 کی تصدیق نے وہی پرانا انتظار تازہ کر دیا ہے، بس تاریخیں ابھی تک نہیں دی گئیں۔
اسکرپٹ تیار ہے، شائقین تو کب کے تیار ہیں — اب بس ایک تاریخ کا انتظار ہے۔