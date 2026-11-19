ٹیرے لیے: عاطف اسلم اور شریا گھوشال کا وہ گانا جو پرنس کے ساتھ آیا
عاطف اسلم اور شریا گھوشال نے "ٹیرے لیے" گایا، اور یہ گانا 2010 کی ہندی ایکشن تھرلر پرنس کا حصہ تھا۔ فلم 9 اپریل 2010 کو سینماؤں میں آئی تھی، اور اسی وقت اس کے تمل اور تیلگو ڈب ورژن بھی سامنے آئے تھے۔
فلم کے سارے گانے سچن گپتا نے کمپوز کیے، جبکہ بول سمر انجان نے لکھے۔ ہدایت کاری کوکی گلاٹی کی تھی اور فلم ٹپس انڈسٹریز نے بنائی۔
کہانی کا ہیرو ایک چور ہے جو اپنی یادداشت کھو چکا ہے — اس کردار میں وویک اوبرائے ہیں۔ کہانی میں تین عورتیں آتی ہیں اور تینوں دعویٰ کرتی ہیں کہ وہ اس کی گرل فرینڈ ہیں۔ کاسٹ میں ارونا شیلڈز، نندنا سین اور نیرو باجوہ بھی شامل ہیں۔
فلم کی موسیقی میں اصل گانے کے علاوہ تین اور ورژن بھی ہیں — ایک ڈانس مکس، ایک ہپ ہاپ مکس، اور ایک اَن پلگڈ ورژن جسے سچن گپتا نے خود گایا۔
عاطف اسلم پاکستانی گلوکار ہیں اور شریا گھوشال انڈین پلے بیک سنگر۔ ایک ہی گانے میں دونوں کی آواز — ہمارا خیال ہے یہی وہ چیز ہے جو اس ٹریک کو سننے کے قابل بناتی ہے۔
تو بتائیں — اصل گانا، ڈانس مکس یا اَن پلگڈ؟ آپ کی پلے لسٹ پر کون سا ورژن چلتا ہے؟