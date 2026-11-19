ہمایوں سعید: بہترین ڈرامے، فلمیں اور کہاں سے شروع کریں
ہمایوں سعید پاکستانی شوبز کے ان گنے چنے ناموں میں ہیں جنہوں نے ایک ساتھ تین محاذوں پر کام کیا — ٹی وی ڈرامے کے مرکزی اداکار، فلم کے ہیرو اور پروڈیوسر۔ نئے ناظرین کے لیے ان کا کام کہاں سے شروع کریں، یہ مختصر گائیڈ اسی کے لیے ہے۔
شروع کہاں سے ہوا
27 جولائی 1971 کو کراچی میں پیدا ہوئے اور کامرس کی تعلیم سینٹ پیٹرک کالج سے حاصل کی۔ شوبز میں آنے سے پہلے ایک گارمنٹ فیکٹری میں جنرل منیجر تھے۔ نوے کی دہائی کے آغاز میں ٹیلی ویژن پروڈیوسر کے طور پر کام شروع کیا اور 1995 میں ندیم اے خان کی پروڈکشن کروڑوں کا آدمی سے اداکاری کی شروعات کی۔
لیٹ نوے کی دہائی اور 2000 کی دہائی میں پروڈکشن کا سلسلہ جاری رکھا — سلطانہ صدیقی کے ساتھ، اور پھر عبداللہ کادوانی کے ساتھ سیونتھ اسکائی انٹرٹینمنٹ میں۔ بعد میں شہزاد نصیب کے ساتھ مل کر اپنا پروڈکشن ہاؤس سکس سگما پلس بنایا۔ ٹی وی پر اداکاری کے ابتدائی کاموں میں مہندی، دوراہا، کبھی کبھی پیار میں، کافر، اڑان، ہم سے جدا نہ ہونا اور لیڈیز پارک شامل ہیں۔
بڑے پردے پر
فلمی آغاز 1999 میں سمینہ پیرزادہ کی انتہا سے ہوا، جس میں انہوں نے منفی کردار ادا کیا اور بہترین اداکار کا نیشنل ایوارڈ جیتا۔ تب پاکستان میں فلمیں کم بن رہی تھیں، اس لیے 2013 میں سنیما کے احیا تک ان کی فلمیں گنی چنی رہیں۔ اس کے بعد مین ہوں شاہد آفریدی، بن روئے، جوانی پھر نہیں آنی اور پنجاب نہیں جاؤنگی آئیں۔ 2018 میں جوانی پھر نہیں آنی 2 اور 2022 میں ندیم بیگ کی ہدایت کاری میں لندن نہیں جاؤنگا میں نظر آئے۔
ان کی 2025 کی فلم لو گرو بھی ندیم بیگ کی ہدایت کاری میں بنی، جس میں ماہرہ خان ان کے ساتھ تھیں، اور اسے پاکستان کی سب سے زیادہ کمائی کرنے والی فلموں میں شمار کیا جاتا ہے۔ جنوری 2022 میں انہیں نیٹ فلکس سیریز دی کراؤن کے پانچویں سیزن میں ڈاکٹر حسنات خان کے کردار کے لیے کاسٹ کیا گیا۔
ایوارڈ اور پہچان
جوانی پھر نہیں آنی نے اے آر وائی فلم ایوارڈز میں 17 ایوارڈ جیتے، جن میں ہمایوں سعید کے لیے بہترین مرکزی اداکار کا ایوارڈ بھی شامل تھا۔ 2016 میں چوتھے ہم ایوارڈز میں پاکستانی سنیما کے احیا میں شراکت پر انہیں خصوصی اعزاز ملا، اور 23 مارچ 2021 کو انہیں پرائیڈ آف پرفارمنس سے نوازا گیا۔ وہ خود کو میتھڈ اداکار کہتے ہیں اور لکس اسٹائل ایوارڈز اور اے آر وائی فلم ایوارڈز سمیت کئی اعزازات ان کے نام ہیں۔
تو شروع کہاں سے کریں؟
جوانی پھر نہیں آنی — وہی فلم جس نے ایوارڈز کی جھاڑو لگا دی۔ اس سے زیادہ جذباتی کہانی چاہیے تو بن روئے۔ ہلکی پھلکی شام کے لیے پنجاب نہیں جاؤنگی اور لندن نہیں جاؤنگا بہترین آپشن ہیں۔
تو بتائیں، آپ کی پسندیدہ ہمایوں سعید فلم کون سی ہے — یا آپ ابھی تک انتہا والے منفی کردار پر ہی رکے ہوئے ہیں؟