مسٹر اینڈ مسز گرے کا ٹیزر آ گیا: محبت، جنون اور ایک اندھیرا موڑ
مسٹر اینڈ مسز گرے کا ٹیزر ریلیز ہو گیا ہے، اور لیڈ رولز میں ویوک اوبرائے اور نِتھیا مینن نظر آ رہے ہیں۔ ٹیزر ایک ایسے رشتے کی جھلک دیتا ہے جہاں محبت اتنی آسان نہیں جتنی دکھائی دیتی ہے۔ فلم کو جذباتی ڈراما تھرلر بتایا جا رہا ہے جو شادی اور رشتوں کا پیچیدہ رخ سامنے لاتا ہے۔
کہانی کو فلم سازوں نے ابھی چھپا رکھا ہے۔ ٹیزر میں پیچیدہ رشتے، تیز جذبات اور غیر متوقع موڑ کا اشارہ ہے، اور یہ سوال بھی اٹھتا ہے کہ جب محبت ایک اندھیرے موڑ پر مڑ جائے تو کیا ہوتا ہے۔ فلم اس طرف دیکھتی ہے کہ محبت، جنون اور خواہش شادی پر کیسے اثر ڈالتے ہیں جب چیزیں بکھرنے لگتی ہیں۔
مرکزی کرداروں کے ساتھ شریا شرما اور آشیش ودیارتھی بھی اہم کرداروں میں ہیں۔ فلم وو بینڈ پروڈکشن کے بینر تلے اے جھنجھن والا اور شیکھا کرن اہلووالیا نے بنائی ہے، جبکہ ہدایت کاری انکور پاجنی اور وشال رنجن مشرا کر رہے ہیں۔ فلم 11 دسمبر کو سینما گھروں میں ریلیز ہو گی۔
ایک بات ماننی پڑے گی: ٹیزر نے کہانی بتائے بغیر تجسس کھڑا کر دیا، اور یہی ان دنوں سب سے مشکل کام ہے۔ ہماری رائے میں شادی کے اندھیرے رخ والی کہانی تبھی چلتی ہے جب اسے سنجیدگی سے لکھا جائے، نہ کہ صرف اندھیرا دکھا کر۔ 11 دسمبر کا پلان ابھی سے بنا لیں، اور ہاں — ساتھ والی سیٹ خالی رکھیں، ڈرامے کے دوران تبصرے سننے کی گنجائش نہیں ہوتی۔