علی رحمان خان کے لمبے بالوں نے فینز کو جان وِک کی یاد دلا دی
علی رحمان خان کا نیا لُک سوشل میڈیا پر اسکرول کرنے والوں کو رکوادینے میں کامیاب رہا۔ لمبے بال، داڑھی، ٹنٹڈ سن گلاسز اور بیج جیکٹ — یہ کومبی نیشن فینز کے لیے دن کا ٹاک پوائنٹ بن گیا۔
ایک پاکستانی انٹرٹینمنٹ پیج نے ان کی اس تبدیلی کو سامنے رکھا تو کمنٹ سیکشن میں مزاحیہ موازنوں کا میلہ لگ گیا۔ کسی صارف نے انہیں نکولس کیج سے تشبیہ دی، تو کسی نے مذاق میں کہا کہ وہ جیویر بارڈیم اور کیانو ریوز کا مکس لگ رہے ہیں۔
کچھ صارفین اس سے بھی آگے نکل گئے۔ ایک نے انہیں "John Lick" لکھا، اور ایک نے ان کے لُک کو "John Wick PTA Blocked" قرار دے دیا۔
کمنٹس میں اصل مزہ کہاں آیا
دیکھیں، ہمارے کمنٹ سیکشنز میں ہر نئے لُک پر ہالی وڈ کے نام گھمانا کوئی نئی روایت نہیں۔ لیکن "جان لِک" والا کمنٹ واقعی دن کا بہترین جملہ تھا۔ جان وِک کا سنجیدہ اینٹی ہیرو اور پی ٹی اے کا بلاک — یہ کومبی نیشن صرف ہمارے سوشل میڈیا پر ہی بن سکتی ہے۔
ہمارا ماننا ہے کہ جان وِک والا موازنہ تھوڑا اوپر سے گیا، مگر بات چل تو نکلی۔ اور یہ بات بھی سچ ہے کہ لُک کو لے کر لوگوں کا اس طرح سر کھپانا اپنی جگہ ایک الگ انٹرٹینمنٹ ہے۔
تو یہ صاحب ہیں کون
علی رحمان خان پاکستانی اداکار ہیں جو ٹیلی ویژن، فلموں اور تھیٹر میں نظر آتے ہیں۔ ان کا تعلق اسلام آباد سے ہے، اور اداکاری کی شروعات انہوں نے تھیٹر سے کی، پھر ٹیلی ویژن کی طرف آئے۔
انہیں پہچان ڈرامہ رشتے کچھ ادھورے سے سے ملی، اور اس کے بعد دیارِ دل، خاص، بیوفا، لاپتہ، صنفِ آہن، بادشاہ بیگم اور نور جہاں جیسے سیریلز سے وہ گھر گھر کا چہرہ بن گئے۔
تو فیصلہ آپ کا ہے: جان وِک، جان لِک، یا نکولس کیج — کون سا موازنہ سب سے زیادہ ٹھیک بیٹھا؟