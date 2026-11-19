پانچ درخت، ایک نظارہ اور 681,000 ڈالر: مارک ہاپس کا پڑوسی سے مطالبہ
بلنک-182 کے مارک ہاپس اپنے پڑوسی سے تقریباً 681,000 ڈالر وصول کرنا چاہتے ہیں۔ یہ وہ رقم ہے جو انہیں درختوں کے تنازعے پر جیتے گئے مقدمے میں ملنی ہے۔ جون میں عدالت نے فیصلہ دیا تھا کہ ہاپس کے قانونی اخراجات اٹھانے کا ذمہ دار ان کا پڑوسی ہوگا۔ اُس وقت یہ رقم 655,577 ڈالر تھی۔
اب ہاپس کے وکلاء نے عدالت میں حکم کی تعمیل کے لیے درخواست دائر کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ پڑوسی رقم ادا نہیں کر رہے، اس لیے مزید 25,323 ڈالر سود کے طور پر بھی واجب الادا ہیں۔
جھگڑا کیا تھا
ہاپس نے جون 2023 میں اپنے پڑوسی کے خلاف مقدمہ دائر کیا تھا۔ ان کا موقف تھا کہ پڑوسی کے درخت اتنے اونچے ہو گئے ہیں کہ ان کا نظارہ بند ہو گیا، جو بیورلی ہلز پلاننگ کمیشن کی قرارداد کے خلاف ہے۔
کمیشن نے کہا تھا کہ ہاپس کو لاس اینجلس بیسن — خاص طور پر افق — کا محفوظ نظارہ حاصل ہے۔ کمیشن کے مطابق پانچ درختوں کا پتہ جب 15 سے زیادہ اونچا ہو جائے تو نظارے کا حق رکھنے والے شخص کا نظارہ بری طرح متاثر ہوتا ہے۔
پتوں کے مالک کو یہ بھی کہا گیا تھا کہ وہ ایک ایسے انجینئر کی خدمات لیں جو ان ڈھلوانوں کا جائزہ لیں جو درخت کاٹنے سے متاثر ہو سکتی ہیں، اور ایک رپورٹ تیار کریں جس میں دوبارہ پودے لگانے، سطح کے استحکام اور مٹی کے کٹاؤ کو روکنے کی سفارشات شامل ہوں۔
گھر اور نظارہ
ہاپس بیورلی ہلز کے ٹروسڈیل اسٹیٹس محلے میں مڈ سینچری ماڈرن طرز کے ایک گھر میں رہتے ہیں۔ یہ گھر 1961 کا ہے اور اسے ہارلڈ ”ہال“ لیویٹ نے ڈیزائن کیا تھا۔ ہاپس اور ان کی اہلیہ اسکائی نے یہ گھر 2004 میں خریدا تھا۔
گھر کی خاص بات کھڑکیوں کی کثرت ہے — اور جب گھر ہی نظارے کے لیے بنایا گیا ہو، تو پانچ درخت بڑا مسئلہ بن جاتے ہیں۔
اصل معاملہ اب رقم کی وصولی کا ہے۔
پانچ درخت، ایک افق اور ایک بڑھتا ہوا بل — یہ دیکھ کر لگتا ہے کہ یہ چھانٹی پڑوسی کے لیے کافی مہنگی ثابت ہو رہی ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے، نظارے کی خاطر اتنی لڑائی بنتی ہے؟