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Taylor Swift 13 saal baad CMA Awards ki stage par wapas aayi. Nashville ke Bridgestone Arena mein 18 November ko hui is performance mein usne 'I Knew It, I Knew You' gaaya aur aakhir mein audience ko ek purana surprise bhi diya.

Shuruaat stage par nahi, backstage se hui. Swift hallways se hoti hui gayi, Disney aur Pixar ki 'Toy Story 5' ka apna country single gaati hui.

Backstage ka pura khel

Raste mein Nashville ki shuruaat ke jaane-pehchaane chehre mile. Brad Paisley apne dressing room ke bahar CMA awards polish kar rahe the. Swift Little Big Town ke saath photo khichwane ruki — inhone uska 'Better Man' record kiya tha — aur Sugarland ko greet kiya, jis duo ke saath usne 'Babe' par kaam kiya tha.

Ek aur corner par Brooks & Dunn taash khel rahe the, production trunk par chips daav par laga kar.

Swift ne ek burgundy cowboy hat uthaya, hallway mein dance kiya, aur phir woh hat Lainey Wilson ke sar par rakh diya. CMA Awards ki host ne usay sunglasses diye, usne pehne, aur phir Eric Church se fist bump karne chali gayi.

Cowboys ke ek group ke saath dance karte hue woh wings tak pahunchi, jahan country legend Bill Anderson ne usay ek sparkling blue acoustic guitar thamai jis par badal bane hue the — 'Toy Story' ki animated duniya ki taraf ishara.

Guitar haath mein le kar woh stage par pahunchi. Wahan Keith Urban uske band aur backup singers ke saath banjo baja rahe the. Set par ek bara darakht tha jis se tire swing latak rahi thi — Pixar franchise ki cowgirl Jessie ka ek aur reference.

Nashville se purana rishta

Stage par aa kar Swift ne 'Our Song' gaaya, uske self-titled debut album ka country hit, jisne do decades pehle uske career ko launch karne mein madad ki.

Ye CMA Awards par uski 2013 ke baad pehli performance thi, jab usne Alison Krauss aur Vince Gill ke saath 'Red' ka stripped-down version gaaya tha. Usi saal usay Pinnacle Award mila. Uska is ceremony se rishta 2006 se hai, jab usne pehli baar CMA ki red carpet par qadam rakha. 2007 mein Horizon Award, aur 2009 mein 19 saal ki umar mein entertainer of the year jeetne wali sab se kam umar ki artist.

Country music ki stage par ye wapsi 26 October wale Nashville Songwriters Hall of Fame induction ke ek mahine se bhi kam waqt baad hui, jahan usne Music City ko credit diya tha ke usne usay songwriting ki buniyadi baatein sikhaayin, jis ki badolat woh doosri genres mein bhi ja saki.

'I Knew It, I Knew You' single of the year ke liye nominated tha, lekin award Ella Langley ke 'Choosin' Texas' ko mila.

Hamare khayal mein jab bhi Swift Nashville ki taraf murti hai, poora ceremony apne aap ek event ban jata hai. Aap ka favourite Taylor era kaunsa hai — country wala ya baad ka?