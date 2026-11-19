عمار خان نے وائرل شہرت پر جو کہا، سوال راجب بٹ والی فلم پر اٹھ گئے
عمار خان کا نام ان دنوں ان کے ایک انٹرویو کلپ کی وجہ سے زیرِ بحث ہے، جس میں انہوں نے راتوں رات ملنے والی سوشل میڈیا شہرت پر بات کی۔ کلپ گردش کر رہا ہے، اور کچھ صارفین نے ان کے اس بیان کو ان کی آنے والی فلم سے جوڑ دیا ہے جس میں یوٹیوبر راجب بٹ ان کے ساتھ ہیں۔
کلپ میں عمار نے روایتی شوبز میں کیریئر بنانے کی محنت کا موازنہ اس فوری پذیرائی سے کیا جو وائرل مواد سمیٹ لاتا ہے۔ ان کی بات کا خلاصہ یہ تھا کہ اب محنت کی ضرورت نہیں رہی، کوئی عام شخص بھی کوئی فضول حرکت کرے تو ہزاروں کمنٹس اور ملین ویوز کے ساتھ ملک کا اسٹار بن جاتا ہے۔
ان کا اصل نکتہ پروفیشنل کام سے ملنے والی پہچان اور وائرل مواد سے ملنے والی مقبولیت کے فرق پر تھا، اور یہیں سے وہ بڑا سوال جنم لیتا ہے کہ سوشل میڈیا نے اسٹار بننے کا طریقہ کیسے بدل ڈالا ہے۔
صارفین کا اعتراض یہ ہے کہ وائرل شہرت پر یہ بات کہنے والی اداکارہ خود ایک ایسے مواد بنانے والے کے ساتھ فلم کر رہی ہیں جو اپنی بڑی اسکرین پر ڈیبیو کر رہے ہیں۔ راجب بٹ کی پہچان یوٹیوب اور سوشل میڈیا سے بنی ہے، جبکہ عمار پاکستانی ٹی وی اور فلموں میں کام کرتی آئی ہیں۔ انٹرویو میں عمار نے راجب کا نام نہیں لیا۔
فلم کی بات کریں تو عمار کو راجب کے مدِ مقابل ایکشن رومانس فلم کی خاتونِ اول کے طور پر کنفرم کیا گیا ہے۔ ہدایت کار سید فیصل بخاری ہیں، فلم کو 2027 میں پاکستان میں سینماؤں میں ریلیز کرنے کا منصوبہ ہے، اور شوٹنگ پنجاب اور بنکاک میں ہوگی۔
ادھر عمار گرین انٹرٹینمنٹ کے ڈرامہ ”مٹی دے باوے“ میں زرینہ کے کردار پر بھی توجہ حاصل کر رہی ہیں۔ ناظرین نے ان کی پرفارمنس اور پنجابی لہجے پر بات کی ہے۔
سوال سیدھا ہے: وائرل ہونا آسان لگتا ہے، مگر کیا وائرل اسٹار سینما میں بھی چلتا ہے؟ جواب 2027 میں ملے گا۔