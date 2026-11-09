دھالی ووڈ 2027: شکیب خان سے افران نیشو تک، عیدوں پر فلموں کی بھرمار
دھالی ووڈ یعنی بنگلہ دیشی سنیما 2027 کے لیے پورا بکس باندھ رہا ہے۔ کئی بڑی بجٹ فلموں کا اعلان ہو چکا ہے اور مقبول ستارے بڑی اسکرین پر واپس آ رہے ہیں۔ زیادہ تر منصوبے سال کی دونوں عیدوں کے گرد بنائے گئے ہیں — کچھ کی شوٹنگ چل رہی ہے، کچھ آخری تیاریوں میں ہیں۔
شکیب خان، عید الاضحیٰ اور ایک پاکستانی نام
شکیب خان رومانوی ایکشن فلم ”محبت“ میں نظر آئیں گے، جس کے ہدایت کار ہیمل اشرف اور پروڈیوسر ارشد عدنان ہیں۔ فلم عید الاضحیٰ 2027 پر سینما گھروں میں آئے گی۔ یہ شکیب خان، ہیمل اشرف اور ارشد عدنان کا تیسرا بڑا اشتراک ہے، اس سے پہلے ”پریو توما“ اور ”راج کمار“ آئیں۔ شکیب خان کی موجودگی تو طے ہے، البتہ ہیروئن پر قیاس آرائیاں جاری ہیں — خبریں یہ ہیں کہ پاکستانی اداکارہ کنزہ ہاشمی کو کاسٹ کیا جا سکتا ہے، مگر سرکاری اعلان ابھی نہیں ہوا۔
اس کے علاوہ شکیب خان بھاری بجٹ ایکشن رومانوی فلم ”نِشو“ میں بھی مرکزی کردار میں ہیں، جس کی ہدایت کاری مہدی حسن ہردوئے کر رہے ہیں۔
عید الفطر کی قطار
افران نیشو اپنی چوتھی بڑی اسکرین فلم ”کھول نایوک“ لے کر آ رہے ہیں۔ وکی زاہد کی ہدایت کاری میں بننے والی یہ فلم عید الفطر 2027 پر ریلیز ہونے کی توقع ہے۔ مرکزی کردار توما مرزا کریں گی، اور کاسٹ میں شاہد الزمان سلیم، چنچل چوہدری، انتخاب دینار اور کولکتہ کی اداکارہ پریانکا سرکار بھی شامل ہیں۔
روسل رانا، جنہیں ”مسعود رانا“ کے کردار سے پہچانا جاتا ہے، ایکشن ڈرامہ ”نصیب“ میں مرکزی کردار کریں گے۔ فلم کے پروڈیوسر ارشد عدنان اور ہدایت کار ایم ڈی اقبال ہیں، اور اسے عید الفطر 2027 کی ریلیز کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ ولن کا کردار بالی ووڈ اداکار مکیش رشی کریں گے، اور یہ بنگلہ دیشی سنیما میں ان کی پہلی فلم ہوگی۔
شریفُل راز ”کنابھولو پیراڈوکس“ میں سببیلا نور کے مدمقابل ہیں۔ فلم پروڈیوسر طنیم نور سے منسلک ہے، اور اس کے ہدایت کار ایمن آسیب شادھین اور سشمئے سرکار ہیں۔ راز ایک اور فلم ”پریمک“ میں بھی نظر آئیں گے۔
ریحان رفیع کی ”اندھار“ میں سیام احمد، چنچل چوہدری اور نازیفہ توشی ہیں۔ فلم 26 مارچ 2027 کو ریلیز ہوگی، جو یوم آزادی ہے۔ سیام احمد شنکھ داس گپتا کے منصوبے ”آبار دیکھا ہو لو“ میں بھی نازیفہ توشی کے مدمقابل ہوں گے؛ یہ فلم کسی ایک عید پر آنے کی توقع ہے، تاہم ریلیز شیڈول کا باقاعدہ اعلان ابھی نہیں ہوا۔
نام تو بھاری ہیں، سوال صرف یہ ہے کہ پہلے کس کی ٹکٹ کٹے گی۔ آپ عید پر سب سے پہلے کون سی فلم دیکھیں گے؟