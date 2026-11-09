ورزش ہر روز پیچھے رہ جاتی ہے؟ دن میں حرکت ڈالنے کے 5 آسان طریقے
کتنی بار آپ نے خود سے کہا کہ آج سے ورزش شروع، اور پھر دن ایسا گزرا کہ دس منٹ بھی نہ ملے؟ کام، دفتری مصروفیات، آنا جانا اور وہ ساری چیزیں جو روز ٹھیک کرنی ہوتی ہیں — یہ سب وہ وقت نہیں چھوڑتیں جو آپ اپنے جسم کو دینا چاہتے تھے۔ اور جب گھر پہنچیں تو ذہن صرف صوفے پر لیٹنے کا سوچ رہا ہوتا ہے۔
سچ یہ ہے کہ ورزش کو زندگی کا حصہ بنانے کے لیے جم میں ایک دو گھنٹے گزارنا ضروری نہیں۔ دن کے معمول میں تھوڑی سی حرکت بھی اچھی شروعات ہے، خاص طور پر جب اس کے ساتھ روزمرہ کی چلنے پھرنے کی عادت بھی بڑھا لی جائے۔ اصل راز وہ فرصت ڈھونڈنا نہیں جو کبھی نہ آئے، بلکہ اُس وقت کو کام میں لانا ہے جو ویسے بھی آپ کے پاس موجود ہے۔ چند چھوٹی تبدیلیوں سے ایسی روٹین بن جاتی ہے جو آپ کے شیڈول میں فٹ ہو جائے، اور دن میں ایک اور ذمہ داری محسوس نہ ہو۔
10 منٹ کافی ہیں، پورا سیشن ضروری نہیں
اگر مکمل ورزش کا خیال ہی ناممکن لگے تو کچھ بہت آسان سے شروع کریں۔ گھر میں 10 منٹ میں چند مشقیں کر کے جسم کو حرکت میں لایا جا سکتا ہے۔ اسکواٹس، لنچز، اپنی جگہ پر چلنا، دیوار کے ساتھ پش اپ اور ہلکی اسٹریچنگ — یہ سب آزمائے جا سکتے ہیں۔ مشقیں اپنی جسمانی حالت کے مطابق چنیں اور جہاں ضرورت پڑے، چھوٹے وقفے لے لیں۔ پہلے ہی دن اپنے آپ پر زور ڈالنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ مقصد یہ ہے کہ ایسی عادت بنے جو چلتی رہے،
ورزش کو دن میں ٹکڑوں میں بانٹ لیں
ساری ورزش ایک ہی نشست میں ہونی چاہیے، ایسی کوئی شرط نہیں۔ صبح کا دس منٹ اور شام کے پانچ منٹ بھی کام آ جاتے ہیں۔ کافی تیار ہونے کے انتظار میں تھوڑی اسٹریچنگ، کام کے بریک میں چند منٹ کی واک، یا فون پر بات کرتے ہوئے گھر میں ہی چلنا — یہ چھوٹے موقعے مکمل ورزش کی جگہ نہیں لیتے، مگر بیٹھے رہنے والی زندگی کو کم کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ دن بھر کے یہی چھوٹے وقفے جوڑ کر مجموعی حرکت بن جاتی ہے۔
چلنا سب سے آسان طریقہ ہے
اگر ممکن ہو تو بس سے ایک اسٹاپ پہلے اتر جائیں، سیڑھیاں استعمال کریں، یا دوپہر کے کھانے کے بعد ذرا سی واک کر لیں۔ محلے میں چھوٹی سی سیر بھی اسکرینوں اور مصروفیات سے تھوڑی دیر کے لیے دور لے جاتی ہے۔ ضروری نہیں کہ پورا دن بدل دیا جائے؛ اہم بات صرف یہ ہے کہ زیادہ حرکت کے مواقع ملتے رہیں۔
ورزش کو اپنے ساتھ ایک ملاقات سمجھیں
اگر آپ فرصت کے انتظار میں بیٹھے رہیں گے تو ورزش ٹلتی رہے گی۔ اسے اپنے ساتھ ایک چھوٹی سی ملاقات بنا لیں۔ کوئی ایک مقررہ وقت چنیں — کام سے پہلے یا گھر واپس آنے پر — اور ایک رات پہلے ہی کپڑے تیار رکھیں اور فیصلہ کر لیں کہ کرنا کیا ہے، تاکہ ترتیب بنانے میں وقت ضائع نہ ہو۔
جس دن دل نہ کرے، اُس دن
کچھ دن زیادہ توانائی ہوگی اور کچھ دن صوفے سے اٹھنا بھی بھاری لگے گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ناکام ہو گئے یا کوشش چھوڑ دینی چاہیے۔ جو ورزش سوچی تھی وہ نہ ہو سکے تو اس سے مختصر اور ہلکی چیز آزمائیں۔ زیادہ تھکن ہو یا طبیعت ٹھیک نہ ہو تو آرام کو ترجیح دیں۔ مستقل مزاجی کا مطلب روز اپنے آپ پر زور ڈالنا نہیں، بلکہ لمبے عرصے میں خود کا خیال رکھنے کا کوئی طریقہ ڈھونڈ لینا ہے۔
ورزش کوئی بڑا، وقت کھانے والا اور خاص سامان یا سخت پروگرام مانگنے والا کام نہیں ہے۔ یہ گھر میں دس منٹ سے شروع ہو سکتی ہے، ایک مختصر واک سے، یا روز کے کاموں کے بیچ ہلکی سی حرکت سے۔ شیڈول بدلنے کا انتظار نہ کریں — جو آج ممکن ہے، اُس سے شروع کریں اور آہستہ آہستہ ڈھل جائیں۔ کیونکہ بہترین روٹین وہی ہوتی ہے جو بغیر کسی اضافی ٹینشن کے چلتی رہے۔