پھجے کو گولی چلی، اور مداحوں نے بالا کو قاتل بنا دیا
گرین ٹی وی پر چلنے والا ڈرامہ مٹی دے باوے اس وقت مداحوں میں خوب چل رہا ہے، اور ڈرامے کی مختلف ٹریکس میں بالا اور پھجے کی جوڑی نے ایسی ہلچل مچائی ہے کہ بات آگے ہی نہیں رک رہی۔
ڈرامہ فائزہ افتخار نے لکھا ہے اور سید واجاہت حسین نے ڈائریکٹ کیا ہے۔ کاسٹ میں مہرہ خان، وہاج علی، سہیل احمد اور عمار خان شامل ہیں۔
پھجے کا کردار سہیل احمد نبھا رہے ہیں، اور یہی کردار ہے جس نے اپنی چالاکی اور دہشت سے سامعین کو اپنا گرویدہ بنا لیا ہے۔ حالیہ ایپیسوڈ میں ایک منظر آیا جس میں ایک قریبی دوست نے فلم کے سین کے لیے پھجے کو گولی مار دی۔ بس یہیں سے مداحوں کا دماغ چل پڑا اور نظریے آنے شروع ہو گئے۔
سب سے مضبوط نظریہ یہ ہے کہ آخر کار بالا ہی پھجے کو مارے گا۔ ایک صارف کا کہنا ہے کہ یہ منظر دراصل پھجے کا مستقبل ہے۔ دوسرے کا اندازہ ہے کہ پھجے کو اس وقت مارا جائے گا جب بالا کو اچی کے بارے میں اس کا سچ پتہ چل جائے گا۔ کسی نے یہ بھی لکھا کہ اس دور میں دوست ہی آپ کو مار سکتا ہے۔
لیکن ایک بات ہے: اگر پھجہ ہی نہ رہا تو پھر یہ ڈرامہ کس کے ڈر سے دیکھیں گے؟