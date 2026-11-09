ثانیہ سعید نے بتایا: جوانی میں بوڑھے کردار کیوں کیے
پاکستانی اداکارہ ثانیہ سعید نے بتایا ہے کہ کیریئر کے شروع میں انہوں نے بوڑھے کردار کیوں اٹھائے۔ ان کا کہنا ہے کہ انہیں کبھی روایتی گلیمرس یا ہیروئن والے کرداروں میں فٹ ہونے کا دباؤ محسوس نہیں ہوا، اور وہ نسبتاً کم عمری میں ہی پختہ کردار کرنے میں آرام محسوس کرتی تھیں۔
یہ بات انہوں نے عتیقہ اوڈھو کے ایک پوڈکاسٹ میں کہی۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ ایک نوجوان اداکارہ سے سینئر آرٹسٹ بننے کا سفر کیسا رہا، تو انہوں نے بتایا کہ انہیں کبھی یہ محسوس نہیں ہوا کہ انہیں کسی خاص خانے میں فٹ ہونا ہے۔
ان کے مطابق عزت والی خواتین کو "آپا" کہنے کی ثقافتی عادت نے ان کے لیے ایسے کردار اپنانا آسان بنا دیا۔
ثانیہ سعید نے یہ بھی کہا کہ کچھ کردار، جیسے ڈرامہ "آہٹ" میں، کافی مشکل تھے اور ان کی مقبولیت کو نقصان بھی پہنچا سکتے تھے، لیکن وہ اپنے کام سے وابستہ رہیں۔ انہیں "آہٹ"، "سنگِ مر مر" اور "درِ نجیات" جیسے ڈراموں میں کام کے لیے جانا جاتا ہے۔
عتیقہ اوڈھو نے اس موقع پر کہا کہ معروف ہدایت کارہ ساحرہ کاظمی، جو غیر گلیمرس کرداروں میں کاسٹنگ کے لیے جانی جاتی ہیں، بعض اوقات ایسے فیصلوں پر تنقید کا سامنا بھی کرتی تھیں جن سے اداکاروں کے کیریئر متاثر ہو سکتے تھے۔ لیکن ثانیہ کے معاملے میں ان کرداروں نے ان کی سنجیدہ اور قابلِ احترام اداکارہ کی ساکھ کو مزید مضبوط کیا، اور یہی انتخاب ان کی صنعت میں دیرپا موجودگی کی وجہ بنا۔
یہ انداز پاکستانی میڈیا کے اس رجحان کے بالکل اُلٹ ہے جہاں جوانی اور گلیمر کو سب سے آگے رکھا جاتا ہے۔ ثانیہ کا سفر بتاتا ہے کہ کرداروں کے انتخاب اور اداکاری کی گہرائی دیرپا کامیابی دے سکتی ہے، ۔