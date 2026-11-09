پریانکا چوپڑا کا لاس اینجلس والا دیوالی: برگنڈی گاؤن، دیے اور مالتی کا سفید لہنگا
پریانکا چوپڑا نے لاس اینجلس میں اپنی دیوالی کی جو تصاویر شیئر کی ہیں، ان میں شوہر نک جونس اور بیٹی مالتی ماری چوپڑا جوناس بھی نظر آ رہے ہیں۔ اداکارہ اور پروڈیوسر نے تہوار گھر پر منایا اور اس موقع پر برگنڈی زردوزی گاؤن پہنا، جبکہ نک اور مالتی روایتی بھارتی لباس میں ان کے ساتھ تھے۔ پوسٹ کے کیپشن میں انہوں نے لکھا: Some camera roll favourites from this Diwali. تبصرے میں نک نے دیے اور ستارہ آنکھوں والے ایموجی بھیجے۔
لباس کی تفصیل
گاؤن برگنڈی اور سنہری رنگ کا تھا، جس پر زردوزی، موتیوں کی جڑاؤ اور سنہری دھاگے کی کڑھائی تھی۔ اس کے ساتھ انہوں نے چھوٹا کندن مانگ کا زیور، نمایاں سنہری بالیاں اور ان سے ملتی جلتی چوڑیاں پہنیں۔ بال ایک سلیک لو بن میں بندھے تھے، جس میں تازہ سفید گجرا لگا تھا۔ بیری رنگ کی لپ اسٹک اور دھواں دار آنکھوں کے میک اپ نے لُک مکمل کیا۔
ہمارا ماننا ہے، یہ لُک کام کر گیا — گھر کی دیوالی کے لیے نہ زیادہ بھڑکیلا، نہ پھیکا۔ نک نے کریم اور سفید رنگ کا کڑھائی والا کرتا سوٹ پہنا، اور مالتی سفید لہنگے میں والد کے رنگ سے میچ کر رہی تھیں۔
صرف دیوالی نہیں
دیوالی اس خاندان کا لاس اینجلس میں منایا جانے والا واحد بھارتی تہوار نہیں تھا۔ پریانکا دسہرہ اور کروا چوتھ کی جھلکیاں بھی شیئر کرتی رہی ہیں، اور یہ پوسٹیں اس کی جھلک دیتی ہیں کہ وہ مالتی کو بھارتی روایات سے کیسے جوڑے رکھتی ہیں۔ مالتی بھارت سے دور پروان چڑھ رہی ہیں، اور شاید اسی لیے یہ تہوار ان کے لیے اور بھی خاص ہو جاتے ہیں۔
ایک تصویر میں نک مالتی کے پاؤں دھو رہے تھے، جیسا کہ رسموں میں ہوتا ہے۔ مالتی نے آئیوری رنگ کا لباس پہنا تھا اور سرخ اسکارف لیا تھا، جس پر "Jai Mata Di" لکھا تھا۔ کروا چوتھ بھی گھر پر ہی منایا گیا، اور پریانکا نے بتایا کہ نک نے اپنے دورے کے پروگرام میں وقت نکال کر اس دن گھر پر رہنے کا انتظام کیا، تاکہ وہ ان کے اور مالتی کے ساتھ تہوار منا سکیں۔
ادھر پریانکا بھارتی سنیما میں واپسی کی تیاری کر رہی ہیں۔ وہ ایس ایس راجامولی کی آنے والی فلم ورانسی میں نظر آئیں گی، جس میں ان کے ساتھ مہیش بابو اور پرتھوی راج سکمارن بھی ہوں گے۔ فلم 7 اپریل 2027 کو سینما گھروں میں آئے گی۔
تو پوری کیمرہ رول میں ہمیں مالتی کے سفید لہنگے والا لُک سب سے زیادہ پیارا لگا — آپ کا فیورٹ کون سا تھا؟