ڈروسی نے ایس این ایل میں ایما اسٹون کو اسٹیج پر بلا لیا
ڈروسی سات نومبر کی رات اسٹوڈیو 8H کے اسٹیج پر آئے۔ برسوں موبائل اسکرین پر ہنسانے والے یہ کامیڈین Saturday Night Live ہوسٹ کرنے والے پہلے ڈیجیٹل کریئیٹر بن گئے۔ اس شام میوزیکل گیسٹ The Strokes تھے، اور ڈروسی کی ان کی نقل واقعی ہوبہو ہے۔
ان کے مونولوگ کا پہلا ہی مزاح اسی سوال پر تھا: وہ کامیڈی جو انہیں یہاں تک لے کر آئی، اس میں سے کتنی وہ لائیو ٹی وی پر کر سکیں گے؟ اصل نام Drew Desbordes رکھنے والے ڈروسی نے سامعین کو یقین دلایا کہ ایس این ایل ان کی کامیڈی کو پانی نہیں ڈالے گا، حالانکہ انہیں گالیوں کو چھوڑنے کو کہا گیا تھا۔ ان کے اپنے حساب سے اس سے ان کا تقریباً آدھا میٹیریل ختم ہو گیا۔
لوگ انہیں کیوں جانتے ہیں، اس کی وجہ بھی مونولوگ میں موجود تھی — Coulda Been Records، ایک فرضی لیبل جہاں نئے فنکاروں کے آڈیشن مکمل افراتفری میں ہوتے ہیں، اور ڈیٹنگ شو Coulda Been Love۔ انہی دو چیزوں کی بدولت ان کے یوٹیوب پر چھ ملین سے زیادہ سبسکرائبرز اور تقریباً دو ارب ویوز ہیں۔
مونولوگ میں انہوں نے خود پر Ozempic لینے کی افواہوں کا مذاق بھی کیا، اور ہال میں بیٹھے اپنے خاندان کو شاؤٹ آؤٹ کیا۔ جواب میں خاندان کے ایک فرد نے "more money!" کی آواز لگائی۔
پھر انہوں نے کہا کہ پچھلے ایک سال میں بہت کچھ ہوا ہے، اور سامعین سے پوچھا کہ وہ ان کا شکریہ کیسے ادا کریں۔ جواب تھا: ایما اسٹون کو اسٹیج پر بلا کر۔
اسٹون، جن کے پاس آسکر ہے اور جو ایس این ایل پانچ بار ہوسٹ کر چکی ہیں، ڈروسی کے ساتھ بیس بال والی رومانٹک کامیڈی The Catch میں نظر آئیں گی۔ ڈروسی نے بتایا کہ اس فلم میں وہ اسٹون کے لو انٹرسٹ ہیں — جو اسٹون کے لیے خبر تھی، حالانکہ انہوں نے یہ کہہ کر مذاق کیا کہ اب سمجھ آ گیا کہ سیٹ پر وہ انہیں کس نظر سے دیکھتے تھے۔ رپورٹ کے مطابق اصل میں وہ اسٹون کے سیکیورٹی گارڈ کا کردار ادا کر رہے ہیں۔
ڈروسی کا ہفتہ اسٹیج سے آگے بھی مصروف رہا۔ دو نومبر کو نیٹ فلکس نے ان کے اور ان کی پروڈکشن کمپنی کے ساتھ کئی سال کے معاہدے کا اعلان کیا۔ پہلی سیریز Collect & Praise یکم دسمبر کو شروع ہو گی، جس میں ان کے میگا چرچ پاسٹر کا کردار — جو ان کے آن لائن اسکیچز کے مداحوں کے لیے نیا نہیں — اپنا الگ شو لے کر آ رہا ہے۔
اور The Catch اکیس مئی 2027 کو سینما گھروں میں آئے گی۔ تب تک ڈروسی کے پاس ایما اسٹون کو قائل کرنے کے لیے وقت تو کافی ہے، مسئلہ صرف یہ ہے کہ فلم میں ان کا کردار سیکیورٹی گارڈ ہی ہے۔