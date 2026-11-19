ولّو سمتھ کا '1 تھنگ' ورژن وائرل: ایک پرفارمنس، دو مکمل مختلف ردعمل
ولّو سمتھ نے ایمری کے 2005 کے ہٹ گانے "1 تھنگ" کا اپنا ورژن گایا، اور ریڈیو کے لائیو لاؤنج سیشن سے یہ کلپ وائرل ہو گیا۔ ایک پرفارمنس، اور انٹرنیٹ پر دو بالکل الگ ردعمل۔
کچھ ناظرین نے ان کے منفرد انداز گائیکی پر سوال اٹھائے اور اس پسندیدہ گانے کے بارے میں ان کی پیشکش پر تنقید کی۔
دوسری طرف کچھ لوگوں نے ولّو کی تخلیقی صلاحیت کی تعریف کی اور نشاندہی کی کہ یہ گانا لائیو گانا بہت مشکل ہے۔
ولّو اداکار وِل اسمتھ اور جیڈا پنکیٹ اسمتھ کی بیٹی ہیں، اور خود گلوکاری اور اداکاری کرتی ہیں۔
ہماری رائے سیدھی سی ہے: لائیو سٹیج پر فنکار اپنا رنگ دکھاتا ہے، اور ہر کاور کو اصل گانے کے برابر تولنا کچھ زیادہ ظلم نہیں؟ ایمری کا ورژن اپنی جگہ، ولّو کا انداز اپنی جگہ — اصل مزہ تو یہی ہے کہ ایک گانے پر پورا انٹرنیٹ دو کیمپوں میں بٹ جائے۔ آپ کس طرف کھڑے ہیں؟
عوامی ذرائع، وکی پیڈیا، یوٹیوب، انسٹاگرام اور ٹک ٹاک کی معلومات کے ساتھ۔