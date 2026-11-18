کراچی: گلوکار طفیل سنجرانی کی گاڑی بلدیہ ٹاؤن میں ہسپتال کے باہر سے چوری
کراچی کے علاقے بلدیہ ٹاؤن میں گلوکار طفیل سنجرانی کی گاڑی ہسپتال کے باہر سے چوری ہو گئی۔
مقدمہ مدینہ کالونی تھانے میں درج کیا گیا۔ مقدمے کے مطابق وہ طبی معائنے کے بعد ہسپتال سے باہر آئے تو گاڑی غائب تھی۔
پولیس نے مقدمہ درج کرنے کے بعد چوری شدہ گاڑی کی تلاش شروع کر دی ہے۔
آئی جی سندھ جاوید عالم اوڈھو نے واقعے کا فوری نوٹس لیا اور ایس ایس پی کیماڑی اور اے وی ایل سی حکام کو ہدایت دی کہ جدید تکنیکی اور تفتیشی ذرائع استعمال کرتے ہوئے گاڑی کی جلد برآمدگی اور واردات میں ملوث ملزمان کی گرفتاری یقینی بنائی جائے۔
انہوں نے واقعے کے تمام پہلوؤں سے تحقیقات کرنے اور دستیاب وسائل بروئے کار لانے کے احکامات بھی جاری کیے۔
اب سوال یہ ہے کہ ہسپتال کے باہر گاڑی کھڑی کرنے والوں کے لیے کراچی میں بھروسے کی جگہ کب بنے گی؟
عوامی ذرائع، وکی پیڈیا، یوٹیوب، انسٹاگرام اور ٹک ٹاک کی معلومات کے ساتھ۔