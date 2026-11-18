دی اوڈیسی کی اسکریننگ میں زینڈے اور ٹام ہالینڈ، اور کونے سے آئی ہمت کی کہانی
زینڈے اور ٹام ہالینڈ 14 نومبر کو لاس اینجلس کے اکیڈمی میوزیم میں "دی اوڈیسی" کی خصوصی اسکریننگ میں پہنچے۔ یہ اسکریننگ میوزیم کے ڈیوڈ گیفن تھیٹر میں رکھی گئی تھی، اور فلم کے بعد ستاروں کے ساتھ گفتگو کا سیشن بھی ہوا۔ اسی سیشن میں زینڈے نے شوٹنگ کا ایک ایسا دن یاد کیا جب وہ بہت دباؤ میں آ گئی تھیں، اور یہ بھی بتایا کہ اُس دن ٹام نے ان کا ساتھ کیسے دیا۔
اسکریننگ میں کون کون پہنچا
زینڈے اور ٹام کے ساتھ ان کے ساتھی اداکار میٹ ڈیمن، جان لیگوئزامو، شارلیز تھیرون، ایلیٹ پیج اور ہمیش پٹیل بھی اسکریننگ میں شریک تھے۔ اسکریننگ کے بعد ستاروں کے ساتھ گفتگو کی نشست بھی ہوئی۔
اس موقع پر زینڈے نے کریم رنگ کا آف دی شولڈر گاؤن پہنا، جس پر رفلز کی ورکنگ اور ایک طرف سے کٹی ہوئی ہیم لائن تھی، اور پاؤں میں اسی رنگ کے اسٹیلٹوز تھے۔
رات کا شوٹ، آئی میکس اور وہ بھاری لمحہ
زینڈے کرسٹوفر نولان کی اس فلم میں ایتھینا کا کردار ادا کر رہی ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ وہ رات کے ایک سین کی شوٹنگ کر رہی تھیں، اور سیٹ پر ان کے ارد گرد وہ لوگ موجود تھے جن کی وہ بہت عزت کرتی ہیں۔
مگر یہ دن ان کے لیے آسان نہیں تھا۔ زینڈے کے بقول وہ اُس دن کم از کم اتنا ضرور کہہ سکتی ہیں کہ وہ بہت زیادہ گھبرا گئی تھیں۔ آئی میکس پر اتنے باصلاحیت لوگوں کے ساتھ ایک ساتھ کام کرنا اپنی جگہ ایک دباؤ تھا، اور ان میں وہ بیک گراؤنڈ اور اسٹنٹ پرفارمرز بھی شامل تھے جو اپنی پوری صلاحیت سے کام کر رہے تھے۔
اور پھر کونے سے ہمت آئی
زینڈے کے مطابق اصل بات یہ تھی کہ ٹام اُس دن سیٹ پر آئے تھے۔ وہ وہاں کونے میں کھڑے ہو کر انہیں یقین دلا رہے تھے کہ وہ یہ کر سکتی ہیں اور اچھا کر رہی ہیں۔ ان کی اس موجودگی سے زینڈے کو بڑا فرق پڑا۔
یہ پہلی بار نہیں تھا
زینڈے جولائی میں "دی اوڈیسی" کے نیو یارک پریمیئر پر بھی اپنے اور ٹام کے اس مشترکہ تجربے کا ذکر کر چکی ہیں۔ تب ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا تھا کہ وہ شکر گزار ہیں کہ ٹام ان کے پہلے دن وہاں موجود تھے۔ ان کے مطابق پہلی بار کرس نولان کے سیٹ پر قدم رکھنا کوئی معمولی بات نہیں، اور انہیں یہ سہارا مل جانا اچھا لگا۔
اس سے پہلے بھی دونوں اس بارے میں بات کر چکے ہیں کہ نولان کی اس فلم پر کام کرتے ہوئے وہ ایک دوسرے کو کیسے سہارا دیتے رہے ہیں۔
فلم اور اس کے ستارے
"دی اوڈیسی" ہومر کی قدیم یونانی مہاکاوی ہے، جو آج بھی پڑھی جاتی ہے اور جدید سامعین میں مقبول ہے۔ ٹام ہالینڈ برطانوی اداکار ہیں۔
سیٹ کے کونے میں کھڑے ایک شخص نے جو کام کیا، وہ پورے آئی میکس کے دباؤ پر بھاری پڑا۔ اب بتائیے، ایسا سہارا سب کو کہاں ملتا ہے؟