اندور میں دلجیت کا نصرت والا کلام، اور راحت فتح علی خان کی پرانی تعریف پھر وائرل
15 نومبر 2026 کو اندور میں دلجیت دوسانجھ کے کنسرٹ میں انہوں نے نصرت فتح علی خان کی مشہور قوالی "سانسون کی مالا پے" گائی۔
پرفارمنس کی ویڈیوز سوشل میڈیا پر پھیل گئیں، اور اسی شور کے درمیان راحت فتح علی خان کی ایک پرانی ویڈیو دوبارہ وائرل ہونے لگی، جس میں وہ دلجیت کی اسی پیشکش کی تعریف کر رہے ہیں۔
راحت کے مطابق بڑے سے بڑے فنکار بھی خان صاحب کا کلام گاتے ہوئے گھبرا جاتے ہیں، مگر دلجیت نے پورا انصاف کیا — جتنا ان کے بس میں تھا، پورے خلوص اور دل سے گایا، اور یہ سنائی بھی دیتا ہے۔ راحت نصرت فتح علی خان کے بھتیجے ہیں اور ان کی موسیقی کی وراثت آگے بڑھا رہے ہیں۔
اندور کا یہ پہلا خراجِ عقیدت نہیں تھا۔ ستمبر میں لندن کے ویمبلی اسٹیڈیم میں بھی دلجیت نے یہی کلام گایا اور اسے نصرت فتح علی خان کی یاد کے نام کیا۔ وہاں ہزاروں مداحوں نے موبائل کی روشنیاں بلند کر رکھی تھیں، اور دلجیت نے اس کنسرٹ کی کلپ خود بھی شیئر کی۔
سانسون کی مالا پے کو مرزا پور: دی مووی کے بعد بھی نئی توجہ ملی، جہاں یہ قوالی کریڈٹس کے درمیان ایک اہم سین میں بینا ترپاٹھی (راسکا دگل) اور برجو لوہار (موہت ملک) کے ساتھ شامل کی گئی۔ نصرت فتح علی خان سے مقبول ہونے والی یہ قوالی آج بھی ان کی مشہور ترین تخلیقات میں شمار ہوتی ہے۔
یہ سب ٹھیک، مگر سچ یہ ہے کہ خان صاحب کا کلام کسی کے گانے سے پرانا نہیں ہوتا۔