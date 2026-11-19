حرمت قسط 14 بھارت میں کب آن لائن آئے گی، اور حرمت کے فیصلے نے ماں کو حیران کر دیا
پاکستانی ڈرامہ حرمت ڈرامہ ناظرین کی توجہ اس لیے حاصل کر رہا ہے کہ یہ ایک مانوس خاندانی کہانی کو کنٹرول، تعلیم اور عزتِ نفس کے سوال میں بدل دیتا ہے۔ کہانی کے مرکز میں وہ گھر ہے جہاں عزت کو اصول کی بجائے ضابطہ سمجھا جاتا ہے۔ مرکزی کرداروں میں ڈنائر مبین اور شہویر جعفری ہیں۔
ڈنائر مبین حرمت کا کردار نبھا رہی ہیں — ایک نوجوان لڑکی جو اپنے والد اکرم کی سخت گرفت میں پلی بڑھی ہے۔ اکرم کا کردار علی طاہر ادا کر رہے ہیں۔ کہانی میں موڑ اس وقت آتا ہے جب اس کے چچا اس کی تعلیم میں ساتھ دیتے ہیں، وہ یونیورسٹی پہنچتی ہے اور مسلسل خوف سے باہر کی زندگی دیکھتی ہے۔
ڈرامے کی ہدایت کاری ندیم صدیقی نے کی ہے، تحریر کاشف انور کی ہے، اور کاسٹ میں جاوید شیخ، انوشے عباسی، رمین بشرات اور فرح حسین بھی شامل ہیں۔
قسط 14 میں کیا ہو رہا ہے
حرمت کا ٹبش سے دل اٹھ گیا تھا جب اس نے اپنا کمزور پہلو دکھایا، اور والد کے انتقال کے بعد اس نے ٹبش سے منگنی توڑ دی — نوجوان پولیس افسر ٹوٹ کر رہ گیا۔ اب حرمت کا رجحان کسی اور نوجوان لڑکے کی طرف ہے۔
حرمت اب اپنے باس زیشان کی طرف مائل ہے اور اس کے ساتھ مستقبل کا سوچ رہی ہے، کیونکہ وہ اس کے جدید اندازِ زندگی سے متاثر ہوئی ہے۔ مگر زیشان کا یہ فیصلہ کہ وہ کبھی شادی نہیں کرے گا، اسے کنفیوز کیے ہوئے ہے۔ قسط 14 میں وہ زیشان کو منانے میں لگی ہوگی اور اس کے ساتھ تعلق پر اڑی ہوگی۔ دوسری طرف زیشان کے ساتھ پارٹی کے دوران اس کی ماں اسے رنگے ہاتھوں پکڑ لے گی اور وہ غصے میں آ جائے گی۔ لیکن حرمت ماں پر برس پڑے گی اور اپنی زندگی اپنی شرائط پر جینے کا فیصلہ کرے گی، جس میں زیشان کے ساتھ مستقبل بھی شامل ہے — اور یہی بات ماں کے لیے صدمے کا باعث بنے گی۔
بھارت میں قسط 14 کب اور کہاں دیکھیں
حرمت کی قسط 14 پاکستان میں ہم ٹی وی پر 17 نومبر 2026 کو رات آٹھ بجے پریمیئر ہو چکی ہے۔ بھارتی ناظرین کے لیے یہ قسط آن لائن بھارتی وقت کے مطابق تقریباً رات 10:30 بجے کے بعد متوقع ہے، جو اس بات پر منحصر ہے کہ آن لائن پلیٹ فارم علاقائی ناظرین کے لیے کیٹلاگ کب اپ ڈیٹ کرتا ہے۔
بھارتی مداح قسط 14 پریمیئر کے بعد مفت دیکھ سکتے ہیں۔ یہ قسط Drama Diaries Prime کے آفیشل یوٹیوب چینل پر متوقع ہے، جہاں سبسکرپشن کی ضرورت نہیں۔ ڈیلی موشن پر بھی یہ قسط اعلیٰ کوالٹی میں مل سکتی ہے، جو دستیابی پر منحصر ہے۔
ہماری رائے: حرمت کی ضد میں دم ہے، مگر امی کے سامنے وہ ابھی بھی وہی لڑکی ہے۔ سوال یہ ہے کہ زیشان کے "کبھی شادی نہیں" والے اصول کا کیا ہوگا؟