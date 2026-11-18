بیونسے کی 100ویں گریمی نامزدگی، اس بار خواتین نے نامزدگیوں پر راج کیا
پیر کو گریمی نامزدگیوں کا اعلان ہوا اور بیونسے نے ایک اور تاریخ رقم کر دی۔ وہ 100 گریمی نامزدگیاں حاصل کرنے والی پہلی آرٹسٹ بن گئی ہیں۔ ان کی تازہ نامزدگیاں آر اینڈ بی کیٹیگریز میں ہیں، اور وہ ان کی آرکائیول ریلیز Morning Dew (Donk) کے لیے ہیں۔
گریمی ایوارڈز ریکارڈنگ اکیڈمی دیتی ہے، اور یہ ان کی 69ویں سالانہ تقریب ہوگی جو 7 فروری کو لاس اینجلس میں ہوگی۔ بیونسے گزشتہ کئی سالوں سے ہر بار کوئی نہ کوئی ریکارڈ بنا دیتی ہیں، اور اس بار بھی وہی ہوا۔
خواتین نے میدان مار لیا
اس بار نامزدگیوں میں خواتین کا واضح راج ہے۔ برطانوی گلوکارہ اور نغمہ نگار رے 11 نامزدگیوں کے ساتھ سب سے آگے ہیں۔ ان 11 میں تین سب سے بڑی کیٹیگریز شامل ہیں — بہترین البم، بہترین گانا اور بہترین ریکارڈ۔ انہیں بہترین نغمہ نگار کی نسبتاً نئی کیٹیگری میں بھی جگہ ملی، یعنی خود اپنے اور دوسرے آرٹسٹس کے لیے گیت لکھنے پر بھی۔ سچ کہیں تو یہ رے کا سال لگتا ہے۔
ہسپانوی سپر اسٹار روسالیا نو نامزدگیوں کے ساتھ آگے ہیں، اور یہ لاطینی گریمی کے بعد آیا ہے جہاں ان کے البم Lux نے سب کو پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ اگر Lux بہترین البم کا ایوارڈ لے جاتا ہے تو یہ مسلسل دوسرا سال ہوگا کہ یہ بڑا اعزاز کسی ہسپانوی زبان کے البم کو ملے گا، اور تاریخ میں ایسا صرف دوسری بار ہوگا۔ پچھلے سال پورٹو ریکن اسٹار بیڈ بنی نے Debi Tirar Mas Fotos کے ساتھ یہ کیٹیگری جیتی تھی، اور وہ اس اعزاز کو جیتنے والا پہلا ہسپانوی زبان کا کام تھا۔ لگتا ہے اب لاطینی موسیقی کو ہلکے میں نہیں لیا جا سکتا۔
نئے چہرے، بھاری نام
ایلا لینگلی، یعنی Choosin' Texas کی گلوکارہ، پہلی بار نامزد ہوئی ہیں اور ان کے پاس سات مواقع ہیں۔ اتنی ہی نامزدگیاں کنٹری اسٹار مرانڈا لیمبرٹ کو بھی ملی ہیں، جنہوں نے یہی ہٹ گانا لکھنے میں ساتھ دیا تھا — اور خاص بات یہ کہ انہیں سال کے بہترین پروڈیوسر کی کیٹیگری میں بھی جگہ ملی ہے۔
اولیویا روڈریگو کو بھی سات نامزدگیاں ملیں، اور فیبی بریجز کو بھی، جن کا تیسرا سولو اسٹوڈیو البم Lost Weekend تنقید نگاروں کی زبردست تعریف سمیٹ رہا ہے۔ لیون تھامس اور اولیویا ڈین — یعنی Man I Need کی گلوکارہ — چھ چھ نامزدگیوں کے ساتھ، اور برونو مارس بھی چھ کے ساتھ، جو اکیڈمی کے پرانے چہیتے لگتے ہیں۔
لینگلی بہترین نئے آرٹسٹ کی دوڑ میں سب سے مضبوط امیدوار لگتی ہیں، مگر نیویارک کے انڈی راک گروپ Geese، الیکٹرو پاپ اسٹار Slayyyter اور کینیڈین راک جوڑی Angine de Poitrine اپ سیٹ کر سکتے ہیں۔ Geese کے لیے یہ شاندار سال پہلی نامزدگیوں کے ساتھ مکمل ہوا — پانچ موقعے ایک ہی بار میں۔
ٹیلر سوئفٹ بھی بڑی کیٹیگریز میں خطرہ ہیں — اپنے البم The Life of a Showgirl اور ٹوائے اسٹوری فرنچائز کی نئی فلم کے لیے لکھے گانے کے ساتھ ان کے پاس پانچ مواقع ہیں۔
پرانے سینکڑے بھی لائن میں
مڈونا کو ایک دہائی سے زیادہ عرصے بعد پہلی بار گریمی نامزدگیاں ملی ہیں — چار، اپنے Confessions II اور صابرینا کارپینٹر کے ساتھ کولابز پر۔ پال میک کارٹنی، بروس اسپرنگسٹن اور The Rolling Stones جیسے بھاری نام بھی فہرست میں موجود ہیں۔
ڈولی پارٹن کو کنٹری کیٹیگریز میں تین نامزدگیاں ملی ہیں اور اپنی یادداشتیں پڑھنے پر بہترین آڈیو بک کی کیٹیگری میں بھی۔ لیجنڈری جاز پیانیسٹ چک کوریا کا 2021 میں انتقال ہو گیا تھا، مگر گریمی جیتنے کا سلسلہ جاری ہے — اس بار ان کے پاس دو اور مواقع ہیں۔ ان کے کل 29 گریمی ایوارڈز میں سے چھ انہیں انتقال کے بعد ملے۔
تقریب اس بار کہاں دیکھیں گے
اس ایڈیشن میں 100 مقابلہ جاتی کیٹیگریز ہیں۔ تقریب امریکی نیٹ ورک ABC پر نشر ہوگی اور Disney+ اور Hulu پر اسٹریم ہوگی — پچاس سال میں پہلی بار یہ تقریب CBS پر نہیں آئے گی، جو اپنے آپ میں ایک خبر ہے۔
اور اب سب کی نظریں 7 فروری پر ہیں۔ بیونسے 100 تک پہنچ گئی ہیں، مگر اصل سوال یہ ہے کہ اس بار ٹرافی بھی گھر جائے گی یا نہیں؟ آپ کی دعا کس کے نام ہے؟