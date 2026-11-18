«تھری باڈی پرابلم» سیزن 2 کا ٹیزر: خلائی مخلوق ہمیں ختم کرنے آ رہی ہے
«تھری باڈی پرابلم» کے دوسرے سیزن کا پہلا ٹیزر سامنے آ گیا ہے، اور نیٹ فلکس کی اس سائنس فکشن سیریز کا نیا سیزن 14 جنوری 2027 کو ریلیز ہو گا۔ ٹیزر میں زمین کو خلائی حملے کے سامنے کھڑا دکھایا گیا ہے۔
پہلے سیزن میں سامنے آیا تھا کہ زمین کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور دوسرا سیزن اسی بارے میں ہے کہ زمین اپنی معدومیت کو کیسے روکے گی۔
ٹیزر میں کیا ہوا
ٹیزر کی شروعات آنے والے خلائی باشندوں کے پیغام سے ہوتی ہے۔ انہیں ٹرائیسولیرینز کہا جاتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ وہ زمین پر ایک قاصد بھیج رہے ہیں تاکہ بات ہو سکے اور آنے والا تنازع ختم ہو جائے۔
لیام کننگھم کا کردار تھامس ویڈ پھر کہتا ہے: «جاگو۔» اور کہتا ہے کہ وہ مذاکرات کے لیے 24 ٹریلین میل کا سفر طے کر کے نہیں آئے، وہ ہمیں ختم کرنے آ رہے ہیں۔
اس کے بعد زمین کے لوگ ٹرائیسولیرینز کی آمد کی تیاری کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ کچھ گھبرا جاتے ہیں، کچھ لڑتے ہیں، اور کچھ اپنے آس پاس کے لوگوں میں سکون ڈھونڈتے ہیں۔ ایک کے بعد ایک ٹکراؤ سامنے آتا ہے۔
کہانی اور بنانے والے
سیریز کو ڈیوڈ بینیف، ڈی بی ویس اور الیگزینڈر وو نے ڈھالا ہے اور پہلا سیزن مارچ 2024 میں آیا تھا۔ پہلا سیزن ہٹ ثابت ہونے کے فوراً بعد اعلان ہوا تھا کہ سیریز کو دوسرے سیزن کے ساتھ تیسرے اور آخری سیزن کے لیے بھی منظور کر لیا گیا ہے۔
تینوں سیزن کوئی سن لیو کی «ریممبرنسز آف ارتھز پاسٹ» ٹرائیلوجی کو ڈھالتے ہیں، جو «دی تھری باڈی پرابلم»، «دی ڈارک فارسٹ» اور «ڈیتھز اینڈ» پر مشتمل ہے۔
کتابوں پر مبنی یہ کہانی 1960 کی دہائی کے چین میں ثقافتی انقلاب کے دوران ایک عورت کے فیصلے کے گرد گھومتی ہے، اور یہی فیصلہ کئی دہائیاں بعد آکسفورڈ کے دوستوں کے ایک گروپ کو خلائی خطرے سے ٹکرانے میں الجھا دیتا ہے۔ یہ خطرہ انسانیت کو تباہ کر سکتا ہے۔
اب تو بس 14 جنوری 2027 کا انتظار ہے۔ تب تک ایک بات تو طے ہے — ٹرائیسولیرینز کے سامنے ہمارا سب سے مضبوط ہتھیار سائنس ہو گی یا فیملی واٹس ایپ گروپ؟