چارلس میلٹن: بڑی پتلونوں کے بادشاہ، اب بھی
چارلس میلٹن کو بڑی، ڈھیلی پتلونوں سے پرانی محبت ہے۔ 2024 میں وہ ایک فیشن میگزین کی سالانہ بہترین پتلونوں کی فہرست میں جگہ بنا گئے تھے، اور وجہ تھی جاپانی لیبل سلیج کی ایک انتہائی کھلی پتلون۔ اس موسم خزاں میں ان کے کپڑوں کو دیکھ کر لگتا ہے کہ وہ یہ چوڑا انداز چھوڑنے کے موڈ میں نہیں۔
"The Her Private Hell" کے اسٹار کا تازہ سلسلہ اکتوبر کے وسط میں لاس اینجلس کے اکیڈمی گالا سے شروع ہوا۔ وہاں اے ایس اے پی راکی اور جیکب ایلورڈی جیسے نام بھی کھلی پتلونوں میں آئے، لیکن میلٹن نے معیار ہی بڑھا دیا: ای آر ایل کا ٹکسیڈو۔ اوپر کا کراپڈ ٹیل کوٹ صاف ستھرا اور بالکل نپا تپا تھا، مگر پتلون اتنی کھلی اور جان بوجھ کر پچر پچر کہ لگے کسی نے پیراشوٹ پتلون کو بلیک ٹائی پہنا دی ہو۔
اسی مہینے کے آخر میں وہ ٹیکساس میں ایف ون گراں پری میں دکھائی دیے: لوئی ووئٹن کی ورک ویئر جیکٹ، کھیل والے سن گلاسز، بکٹ ہیٹ اور والس بونر ایکس ایڈیڈاز کے سامبا جوتے۔ اور ٹانگوں پر؟ ایک مڑی ہوئی سیم والی پتلون، اتنی پھیلی ہوئی کہ سن کر ہی شہر کے فیشن والوں کا سر چکرا جائے۔
سب سے بڑا لُک انہوں نے گزشتہ ہفتے نیویارک کے لیے بچا رکھا تھا۔ جنوبی کوریائی آئی ویئر لیبل جنٹل مونسٹر کے ایک وی آئی پی ڈنر میں انہوں نے ٹوکیو کے ڈیزائنر ویویانو سو کے لیبل ویویانو کا میچنگ سیٹ پہنا۔ گبرڈین سے بنے اس سیٹ کا رنگ بے چاند رات جیسا گہرا تھا، اور ہیرنگٹن جیکٹ اور بیلون پتلون دونوں ایسے لگ رہے تھے جیسے کسی موسمی بیلون کو پھلا کر پھر ہوا نکال دی گئی ہو اور ساری سلوٹیں اور کریزیں وہیں رہ گئی ہوں۔ اس ڈرامائی سیٹ کے ساتھ انہوں نے نہایت چھوٹے اوول سن گلاسز لگائے، اور یہی چیز پورے لُک کو مکمل کر گئی۔
مردوں کے فیشن میں پتلون کا رجحان اب ذرا سیدھی اور آرام دہ ٹانگ کی طرف جا رہا ہے، لیکن جو لوگ کھلی پتلونوں کے سمندر میں گہرے اتر چکے ہیں، وہ ابھی پیچھے ہٹنے کے موڈ میں نہیں۔ میلٹن صاف طور پر اسی کیمپ کے ہیں۔
ہماری رائے؟ یہ لُک ان پر جمتا ہے۔ جب دیوہیکل پتلون ہی آپ کو بھیڑ میں سب سے الگ کھڑا کر دے، تو پھر بدلنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ بتائیں، اتنی بڑی پتلون پہننے کی ہمت ہے یا نہیں؟